Politecnico. Sessione autunnale delle lauree magistrali: 38 laureandi al Polo di Lecco

Domani, martedì 20 ottobre, la discussione delle tesi
Ecco l’elenco completo dei laureandi
LECCO – Domani, martedì 20 ottobre, al campus del Polo di Lecco si svolgerà la sessione autunnale delle lauree magistrali: 38 laureandi discuteranno la loro tesi. Ecco l’elenco completo.
Corso Di Laurea Magistrale In Building And Architectural Engineering
- Ma Weifeng
The Living Tapestry: The Colombina Urban Hub
- Zhang Hang
Industrial Heritage Renewal in the Perspective of Urban Shrinkage ——Multi-Scale Sustainable Urban and Architectural Strategies for Qingshuitang
- Mayeli Farima, Rouzrokh Hassan e Rouzrokh Mohammad
Architecture for glamping: Piani d’Erna, Lecco, Italy
- Fallah Arezou e Hashemi Mona Sadat
Icons under control | a comparative environmental performance assessment of multi-housing morphologies using parametric simulation
- Berti Chiara e Seyedi Seyedmohammad
Optimized Envelope Systems for Zero Carbon Architecture
- Dezfoulin Kermanshahi Rozhin
Post-Conflict Temporary Housing: An Architectural Response to Displacement toward Northern Iran
- Alitalab Maryam
AI-Assisted Facade Optimization Tool
Corso Di Laurea Magistrale In Architectural Engineering
- Lhospitalier Camille Daniele Odile Marie
Urban planning for health and climate resilience – Case study of Paris
- Gao Xinzhu
Sustainable Volumetric Timber Architecture for Alpine Hospitality: An Evaluation of CLT Ecologically Reversible Glamping Units in Piani d’Erna, Lecco
Corso Di Laurea A Ciclo Unico In Ingegneria Edile-Architettura
- Ferrandino Sara
Costruire sul ricordo. Il recupero dell’Istituto Scolastico Spini Vanoni come occasione di riscoperta della figura dell’ingegner Buzzetti e della sua importanza per la città di Morbegno
- Mercuriali Pietro
rimARGINarE: studio e riqualificazione del sistema territoriale di Valle della Vettabbia e progettazione di un Resilience hub a Milano Chiaravalle
- Spini Luca
Riattivare territori montani. Il caso di Piuro. Comunità, cultura e transizione ecologica
- Carati Valentina e Valsecchi Giada
άνανθέω (ananthéo) – La rifioritura di Campochiaro sull’isola delle rose in Grecia: un’architettura ritrovata per costruire il presente
- Taricco Fabio
D6 The Texture of Memory
- Soldati Alessandro
Stazione di Vilnius: una nuova centralità. Progettazione di un hub di trasporto nella città post-carbonio
- Colombini Ruggero
REVALUE – Corvetto
- Cudazzo Giada
M.O.S.A.I.C.4.0 Modularità e Ottimizzazione di Soluzioni Adattabili e Innovative attraverso le Costruzioni 4.0
- Di Dio Lorenzo e Giannoni Lorenzo
Spazi configurabili e adattamento acustico nelle sale per lo spettacolo
- Buron Mike
Structural Optimization of a timber-steel theater complexe for a campsite on the Toscan coast
- Puricelli Davide
Ai Based Estimation Of Neighbourhood Energy Demand
Corso Di Laurea Magistrale In Mechanical Engineering
- Colombo Filippo
Desing of a new carabiner: computational analysis and FEM model validation through physical tensile test
- Landi Alberto
Development of an annealing treatment to improve the deformability of steels for welding rods
- Gigliotti Damiano
Design of a Thermally Controlled Bifocal Panoramic Camera for Space Applications
- Guo Peizhi
Learning Structural Dynamics With Mori-Zwanzig-inspired Modular Residual Transformer
- Fantini Niccolò
Rail joint condition monitoring and degradation assessment using repeated axle-box acceleration measurement
- Maroni Lorenzo
Application of Vehicle-in-the-Loop methodology to assess motorcycle ABS performance and detect the root cause of sub-optimal control interventions
- Moroni Giacomo Giovanni
A Virtual-Reality augmented treadmill platform to improve walking patterns in patients with vestibular disorders
Corso Di Laurea Magistrale In Civil Engineering For Risk Mitigation
- Ahmed Moataz Ahmed Elmardi
Spatiotemporal Analysis of Post-Fire Soil Erosion: A RUSLE-SDR Approach for the Caldor Fire Watershed
- Edakkad Vijayan Anila
SENSOR FAULT DETECTION IN STRUCTURAL HEALTH MONITORING: A Data Driven Framework Applied To The Ticino River Bridge
- Raheel Muhammad Huzaifah
Simulation of Exogenous Event Effects on Train Delays in The Underground Metro System of Milan
- Sanchez Gerritsen Martin Willem
Development and Dynamic Evaluation of a Piezoelectric Sensor Configuration for Hammer-Generated Stress Pulses
- Wang Zihao
Influence of Protective Structure Deformability on Granular Flow Impact: A Material Point Method Study
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.