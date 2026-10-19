Politecnico. Sessione autunnale delle lauree magistrali: 38 laureandi al Polo di Lecco

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Il campus di Lecco

Domani, martedì 20 ottobre, la discussione delle tesi

Ecco l’elenco completo dei laureandi

LECCO – Domani, martedì 20 ottobre, al campus del Polo di Lecco si svolgerà la sessione autunnale delle lauree magistrali: 38 laureandi discuteranno la loro tesi. Ecco l’elenco completo.

Corso Di Laurea Magistrale In Building And Architectural Engineering

  • Ma Weifeng
    The Living Tapestry: The Colombina Urban Hub
  • Zhang Hang
    Industrial Heritage Renewal in the Perspective of Urban Shrinkage ——Multi-Scale Sustainable Urban and Architectural Strategies for Qingshuitang
  • Mayeli Farima, Rouzrokh Hassan e Rouzrokh Mohammad
    Architecture for glamping: Piani d’Erna, Lecco, Italy
  • Fallah Arezou e Hashemi Mona Sadat
    Icons under control | a comparative environmental performance assessment of multi-housing morphologies using parametric simulation
  • Berti Chiara e Seyedi Seyedmohammad
    Optimized Envelope Systems for Zero Carbon Architecture
  • Dezfoulin Kermanshahi Rozhin
    Post-Conflict Temporary Housing: An Architectural Response to Displacement toward Northern Iran
  • Alitalab Maryam
    AI-Assisted Facade Optimization Tool

Corso Di Laurea Magistrale In Architectural Engineering

  • Lhospitalier Camille Daniele Odile Marie
    Urban planning for health and climate resilience – Case study of Paris
  • Gao Xinzhu
    Sustainable Volumetric Timber Architecture for Alpine Hospitality: An Evaluation of CLT Ecologically Reversible Glamping Units in Piani d’Erna, Lecco

Corso Di Laurea A Ciclo Unico In Ingegneria Edile-Architettura

  • Ferrandino Sara
    Costruire sul ricordo. Il recupero dell’Istituto Scolastico Spini Vanoni come occasione di riscoperta della figura dell’ingegner Buzzetti e della sua importanza per la città di Morbegno
  • Mercuriali Pietro
    rimARGINarE: studio e riqualificazione del sistema territoriale di Valle della Vettabbia e progettazione di un Resilience hub a Milano Chiaravalle
  • Spini Luca
    Riattivare territori montani. Il caso di Piuro. Comunità, cultura e transizione ecologica
  • Carati Valentina e Valsecchi Giada
    άνανθέω (ananthéo) – La rifioritura di Campochiaro sull’isola delle rose in Grecia: un’architettura ritrovata per costruire il presente
  • Taricco Fabio
    D6 The Texture of Memory
  • Soldati Alessandro
    Stazione di Vilnius: una nuova centralità. Progettazione di un hub di trasporto nella città post-carbonio
  • Colombini Ruggero
    REVALUE – Corvetto
  • Cudazzo Giada
    M.O.S.A.I.C.4.0 Modularità e Ottimizzazione di Soluzioni Adattabili e Innovative attraverso le Costruzioni 4.0
  • Di Dio Lorenzo e Giannoni Lorenzo
    Spazi configurabili e adattamento acustico nelle sale per lo spettacolo
  • Buron Mike
    Structural Optimization of a timber-steel theater complexe for a campsite on the Toscan coast
  • Puricelli Davide
    Ai Based Estimation Of Neighbourhood Energy Demand

Corso Di Laurea Magistrale In Mechanical Engineering

  • Colombo Filippo
    Desing of a new carabiner: computational analysis and FEM model validation through physical tensile test
  • Landi Alberto
    Development of an annealing treatment to improve the deformability of steels for welding rods
  • Gigliotti Damiano
    Design of a Thermally Controlled Bifocal Panoramic Camera for Space Applications
  • Guo Peizhi
    Learning Structural Dynamics With Mori-Zwanzig-inspired Modular Residual Transformer
  • Fantini Niccolò
    Rail joint condition monitoring and degradation assessment using repeated axle-box acceleration measurement
  • Maroni Lorenzo
    Application of Vehicle-in-the-Loop methodology to assess motorcycle ABS performance and detect the root cause of sub-optimal control interventions
  • Moroni Giacomo Giovanni
    A Virtual-Reality augmented treadmill platform to improve walking patterns in patients with vestibular disorders

Corso Di Laurea Magistrale In Civil Engineering For Risk Mitigation

  • Ahmed Moataz Ahmed Elmardi
    Spatiotemporal Analysis of Post-Fire Soil Erosion: A RUSLE-SDR Approach for the Caldor Fire Watershed
  • Edakkad Vijayan Anila
    SENSOR FAULT DETECTION IN STRUCTURAL HEALTH MONITORING: A Data Driven Framework Applied To The Ticino River Bridge
  • Raheel Muhammad Huzaifah
    Simulation of Exogenous Event Effects on Train Delays in The Underground Metro System of Milan
  • Sanchez Gerritsen Martin Willem
    Development and Dynamic Evaluation of a Piezoelectric Sensor Configuration for Hammer-Generated Stress Pulses
  • Wang Zihao
    Influence of Protective Structure Deformability on Granular Flow Impact: A Material Point Method Study

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