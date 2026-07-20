Politecnico. Sessione estiva delle lauree magistrali: 93 laureandi al Polo di Lecco

Domani, martedì 21 luglio, la discussione delle tesi
Ecco l’elenco completo dei laureandi
LECCO – Domani, martedì 21 luglio, al campus del Polo di Lecco si svolgerà la sessione estiva delle lauree magistrali: 93 laureandi discuteranno la loro tesi. Ecco l’elenco completo.
Corso di Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura
- Alessia Amigoni, Cristian Andreini
Verso le costruzioni 5.0: Innovazione tecnologica e sociale per aumentare l’efficienza degli interventi edili. Il caso studio di Corvetto
- Martina Arnoldi
RECube: Rethink, Reuse & Regenerate. Strategie di riuso sostenibili per il Palazzetto Enea Mattei a Morbegno.
- Nicolò Avagliano
LeBUP! – Il sistema delle mura di Lecco come attivatore culturale della città pubblica per tutti
- Clara Azzola, Sara Novarese, Elettra Percassi
R.A.C.I.N.E. L’uso dei materiali bio-based per l’abbattimento della CO₂: applicazione alla stampa 3D per sistemi di facciate parametrizzate
- Inès Marie Marthe Aude Bedel
Oltre Noi – Centro di comunità e di benessere
- Mattia Bosio
AI BASED ESTIMATION OF NEIGHBOURHOOD ENERGY DEMAND
- Giulia Buongiovanni, Marianna Camerota, Valentina Giustinelli
DRUMS: Durability, Reuse, Urban Mining, Sustainability – Implementazione dell’Urban Mining come soluzione sostenibile applicata alla progettazione del nuovo Campus per il Conservatorio di Milano Rogoredo
- Davide Cesco Casanova, Samir Sanchez Hernandez
D6 The Texture of Memory
- Noemi Chiappa
Crescenzago – Una proposta per il recupero funzionale e abitativo a basso impatto
- Edoardo Colizzi, Martino Samuele Maria Galvani, Giulio Monti
Planting Building: l’utilizzo di risorse bioregionali come elemento strategico per la valorizzazione del territorio dell’Isère
- Alice Dughera, Noemi Mastalli
S2S – Sound to Shape: The Vltava Philharmonic Hall. A new approach to design supported by AI and contemporary technologies
- Lorena Falbo
UNDER RECONSTRUCTION UKRAINE – Museo d’arte contemporanea a Kharkiv
- Federica Gallone
RE-MASSAE: Potenzialità inespresse delle masserie abbandonate del Tavoliere delle Puglie. Applicazione al caso di studio: Masseria Ponte Albanito (FG).
- Miranda Valeria Margarita González
NOVA RIO: Regeneration of the Cidade Nova neighbourhood in Rio de Janeiro with the support of the IMM methodology, design of an urban market and new public spaces for the community
- Marta Locatelli
LBCampus: a multifunctional campus in Long Island City
- Martin Lusiani
Ars Revivendi. Un approccio progettuale integrato per la rigenerazione dell’ex Arsenale Militare di Pavia
- Nicolò Madera, Giacomo Ruello
MAI – Museo dell’Arte Iblea. Progettazione di un nuovo hub culturale presso la Pagoda della Pace di Comiso con tecnologie in legno reversibili
- Gaia Parini, Leonardo Sambruna
ARCO – La psicologia architettonica applicata al nuovo centro culturale di Cesano Maderno
- Riccardo Restelli
Poli[S]: analisi strutturali e rifunzionalizzazione del Palazzo del Lavoro di Torino
- Giacomo Rusconi, Martina Troian
Sedici.5 – Forme per il gusto, spazi per il pensiero – L’architettura sperimentale del Wine Campus EDA: strategie dinamiche e progettazione dell’involucro
Corso di Laurea in Mechanical Engineering – Ingegneria Meccanica
- Marco Gaglione
AR Coaching for Rowing: A Markerless Augmented Reality Exergaming System for Indoor Rowing
- Rostislav Karaivanov
Assessment of a Gear-Based IVT
- Yuanhao Liu
Development and Validation of a Cartesian Impedance Control Framework for Compliant Robotic Interaction Tasks
- Seyedmohammad Mashhadi
Design and Development of a VR Training System for Industrial Machine Assembly and Disassembly
- Elisa Riva
Synergistic Integration of tSCS and FES to Enhance Motor Performance: A Feasibility Study
- Simone Scardinale
Enhancing 3D Printing: Investigation on Printability of Recycled Polypropylene from Textile Waste
- Filippo Toniolo
Design and Application of a Multimodal Measurement Protocol for Biomechanical Profiling of Basketball Players
- Ian van Ham
Development of a Bilateral IMU System for Ice Hockey Skating Analysis
- Alice Viganò
Investigating the Recyclability of Ski Sandwich Structures through High-Voltage Fragmentation
Corso di Laurea in Civil Engineering for Risk Mitigation
- Arian Askari
Structural Health Monitoring of Bridge Using InSAR Data
- Zeinab Awada
Urban Crash Hotspot Identification Using Network Based Analysis: A Case Study of Nolo, Milan
- Lorenzo Bacilieri
Hydrodynamic simulations for flood hazard by Rupinaro creek in Chiavari
- Sahar Darvishi
Multi-Source Validation of Aircraft Contrail Predictions Using Satellite Imagery, Ground-Based Observations, and Flight Trajectory Data
- Elmoez Yassien Hussein Yassien
Spatiotemporal Analysis of Surface Water Changes Along the Sudanese Reach of the Blue Nile Associated with the Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) Using Remote Sensing
- Filippos Filippidis
A post-disaster reading of the Modigliana case study: damage and loss data management with the AHEAD Information System
- Ahmed Awad Ali Gaber
Hydro-Morphodynamic modelling of the Torrente Caldone around the Sant’Egidio bridge
- Favjo Haka
Fiber reinforced concrete
- Armin Karami
Seismic Performance Evaluation of an Irregular RC Moment Frame Structure Retrofitted with FRP
- Monireh Karvanpour
Topology Optimization via Monte Carlo Tree Search in Linear-Elastic Continua
- Jelnar Maihoub
Exploring National Readiness for Post-Disaster Recovery Planning and Implementation: Evidence from a Multi-Country Project
- Mushahid Majid
2D Hydrodynamic Modelling for Urban Flood Risk Assessment: A Case Study of the Trobbia River
- Komal Farooq Malik
ASSESSING NATIONAL READINESS FOR POST-DISASTER NEEDS ASSESSMENT: A FOUR COUNTRY COMPARATIVE STUDY
- Prachi Madhukar Meshram
Deep learning models for transportation risk analysis: from CNN (Convolutional Neural Networks) to GNN (Graph Neural Networks)
- Mahdi Mokhtarzadeh
Aggradation wave dynamics under sediment overloading in supercritical unsteady flow conditions
- Haleh Momeni Sohrabi
Detection of real failure mechanism in vibration-based monitoring of bridge structures under environmentally-oriented false failure signatures
- Hadis Nikzad
Evaluating the possibility of using remote sensing soil moisture data to define antecedent moisture conditions in the CN method
- Mohammad Oftadeh
Numerical modeling of flat slabs under torsional moment
- Adarsh Ashok Pandit
Development of a design-oriented tool for structural members exposed to fire
- Hanieh Rezaeisoltanabadi
Flood Hazard Assessment in the Lambro River: A Comparative Analysis of Different HEC-RAS Versions
- Sheyda Salehi
Investigating Long-term changes in global precipitation using standard moments and relative entropy
- Ziyu Shi
Aeolian vibrations of Overhead Transmission Lines: analytical modeling and comparative assessment of different passive control devices
- Wisam Haidar Tfayli
Verification and removal of inversion artifacts for ERT monitoring data through numerical simulations, laboratory tests and real data for Parma river levee in Colorno
- Sedat Ugurlu
A multi-sectoral drought vulnerability framework: Application for European basins
- Shuangrui Yang
Assessing the Relationship Between Soil Moisture Drought and Cereal Yield Anomalies in China
- Wenxing Zhang
A Framework for Occupational Safety Analysis Combining a Large Language Model, an Ontology and Knowledge Graphs
- Jinyi Zhu
Integrated Assessment of Agricultural Drought Risk and Reclaimed-Water Risk Reduction in Granollers, Spain
Corso di Laurea in Building and Architectural Engineering
- Abdelrahman Adel Mohamed Abdelkader, Hanieh Farhad, Aditi Hota
INNESTO – Architecture as an Ecotone
- Asmaa Mamdouh Ahmed Aboudief
ClashAI: An Intelligent Framework for Automated Clash Detection and Resolution in Revit Environment
- Alireza Babaei
Evaluation of Material-Related Credits in LEED v4 and LEED v5 Using Case Study Approach
- Azza Musa Ali Abdelkarim, Yared Biruk Bekele
Piacenza Green City Strategy: Connected, Resilient and Ecological Historic City Through IMM
- Sara Abdelrahman Osman Elimam, Hagar Atef Mahmoud Aly Hammad
Decoding Facade Performance: From Frontier Discovery to CNN Framework for Early-Design Stage
- Amr Tarek Abdrabo Mohamed Elkhouly
HexaForm: Algorithmic Design and Digital Fabrication Workflows for Discretizing and Building Doubly Curved Surfaces via Planar Ngons
- Ali Ayman Ibrahim Mahmoud Elsayed
LOUVEN+: From Text to Fabrication: Integrating AI Generative Modelling, Freeform Surface Reconstruction, and Band Strips Discretization for Automated Architectural Facade Fabrication
- Aybegum Gorusen
The Living Tapestry: The Colombina Urban Hub
- Kia Khorramdin, Mohammadreza Moradpour Lankarak
AI-Assisted Facade Optimization Tool
- Yalda Kohan Tazehkand, Zahra Dabbagh, Riraa Saboori
PASSARELA VERDE – A Climate Resilient Vision for the Sam-Badrome District
- Juan Pablo Lopez Valderrama
Reviving Industrial Memory: Conservation and Adaptive Reuse of Industrial Heritage between Italy and Colombia – The Case of the Baruffaldi Iron Factory in Lecco, Italy
- Ghazaleh Mohammadi, Jimmy Djurist Ngenzi
Between Design Intuition and Simulations: A Standards-Informed Parametric Decision-Support Tool for Early-Stage Envelope Decision Making. Development and Application of Armadillo within the LionCity II Case Study
- Ivana Denisse Ortega Mendoza
A Climate-Responsive Building for the New Guayaquil: Integrated Environmental Design
- Gabriela Yasmin Pereira De Melo Lazaro
Zama 23: A Circular Regeneration Strategy for Intergenerational Housing
Corso di Laurea in Architectural Engineering
- Amélie Erard, Réka Nyakas, Daniela Restrepo Betancur
Hybrid Flow: Athlete Accommodation in a Regenerated Riverfront of Belgrade, Serbia
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