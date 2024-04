Politecnico. Un grande successo per il “Corso Base di Metallurgia”

Si è svolto dal 20 febbraio al 26 marzo

“La formazione permanente rappresenta un pilastro per il continuo sviluppo e l’aggiornamento professionale”

LECCO – Si è concluso con successo il “Corso base di Metallurgia“, giunto alla sua seconda edizione, sotto la guida della prof.ssa Barbara Rivolta, titolare dei corsi di “Metallurgia e Materiali” e “Materials for Sport and Rehabilitation” al Politecnico di Milano.

Il corso si è svolto dal 20 febbraio al 26 marzo presso il Polo territoriale di Lecco del Politecnico di Milano. Ha offerto 23 ore di formazione intensiva, combinando lezioni frontali e coinvolgenti esercitazioni in laboratorio.

Il corpo docente, composto da esperti del Laboratorio Prove Materiali Prof. Giuseppe Silva del Politecnico di Milano, tra cui Andrea Baggioli, Marco Boniardi, Riccardo Gerosa, Davide Panzeri e Agostino Silvestri, insieme all’ing. Mario Cusolito. Hanno guidato i partecipanti attraverso un programma ricco e articolato, esplorando gli aspetti fondamentali della metallurgia dell’acciaio.

Gli argomenti trattati hanno spaziato dalle basi della metallurgia fisica fino alle prove meccaniche di trazione, durezza e resilienza, con approfondimenti sul diagramma di stato Fe-C, le trasformazioni di equilibrio, i trattamenti termici massivi, le metodologie di preparazione metallografica. I partecipanti hanno avuto l’opportunità di approfondire concetti importanti come la temprabilità degli acciai, la bonifica, la cementazione e la nitrurazione, attraverso esempi pratici che hanno reso più tangibile l’applicazione delle conoscenze acquisite.

Le lezioni sono state erogate sia in presenza che online, garantendo la massima flessibilità ai 56 iscritti, provenienti da diverse aziende, anche al di fuori della Lombardia. Un segno tangibile di come la formazione possa adattarsi alle esigenze di un mondo sempre più interconnesso e dinamico.

La partecipazione attiva dei presenti ha arricchito ulteriormente l’esperienza formativa, permettendo lo scambio di conoscenze e l’approfondimento di casi concreti legati alle realtà industriali di ciascun partecipante.

L’ultima giornata, dedicata interamente al laboratorio, ha visto gli iscritti alle prese con prove meccaniche e osservazioni metallografiche. Al termine del corso è stato rilasciato un certificato di partecipazione, attestando il completamento del corso e l’acquisizione delle competenze previste dal programma formativo.

La prof.ssa Rivolta sottolinea: “Il corso base di Metallurgia rappresenta un esempio tangibile di come la formazione continua possa arricchire le competenze di tecnici e addetti al collaudo. La formazione permanente, infatti, rappresenta un pilastro fondamentale per il continuo sviluppo e l’aggiornamento professionale in un mercato sempre più competitivo e in costante evoluzione, soprattutto in settori ad alta specializzazione come quello metalmeccanico”.