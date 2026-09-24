Polizia Locale, affidati i lavori per la nuova centrale operativa

Manutenzione straordinaria e ammodernamento dell’ala ovest dell’attuale comando in via Sassi

I lavori affidati a Ita.co.el Srl di Ceriano Laghetto per un totale complessivo di 271.596 euro

LECCO – Un nuovo passo avanti per la realizzazione della nuova centrale operativa della Polizia Locale di Lecco. Il Comune ha infatti affidato i lavori di manutenzione straordinaria e ammodernamento dell’ala ovest dell’attuale comando di via Sassi all’impresa ITAL.CO.EL. Srl di Ceriano Laghetto, risultata aggiudicataria della procedura negoziata.

L’intervento rientra nel progetto GeCoDaTS – Gestione dinamica e Controllo Data-driven del Traffico e della Sosta, promosso dal Comune di Lecco insieme al Politecnico di Milano e a Linee Lecco nell’ambito del programma regionale “Smart Mobility Data Driven”. Il progetto era risultato secondo nella graduatoria regionale, ottenendo inizialmente un contributo a fondo perduto di 1,439 milioni di euro per il Comune, successivamente rimodulato a 1,199 milioni di euro dopo lo stralcio dell’ipotesi relativa alla realizzazione di corsie reversibili.

Tra gli interventi previsti c’è proprio il potenziamento della Centrale Operativa della Polizia Locale, attraverso l’adeguamento tecnologico e l’ampliamento degli spazi oggi destinati al controllo della viabilità e alla videosorveglianza. La nuova centrale verrà realizzata nell’ala ovest dell’attuale comando.

Lavori per 271 mila euro

Il progetto complessivo per la riqualificazione dell’ala del comando ha un valore di 440 mila euro, finanziati attraverso il contributo regionale. La progettazione esecutiva è stata affidata all’architetto Valerio Testa e il progetto è stato approvato dalla Giunta comunale nel luglio scorso.

Per l’esecuzione dei lavori il Comune aveva avviato ad agosto una procedura negoziata, invitando cinque imprese. Quattro hanno presentato la propria offerta entro la scadenza del 5 settembre: ITAL.CO.EL., Edil Sangaletti, Bianchi Geom. Dante e Cividini Ing. e Co.

La proposta economicamente più vantaggiosa è risultata quella di ITAL.CO.EL., che ha presentato un ribasso del 22,291%. L’impresa eseguirà i lavori per un totale di 271.596,95 euro (Iva inclusa).

I lavori, che saranno eseguiti in un unico lotto, comprenderanno le opere di manutenzione straordinaria e ammodernamento necessarie alla realizzazione della nuova centrale operativa, con particolare attenzione anche agli aspetti tecnologici legati al controllo della viabilità e alla videosorveglianza. Il quadro economico complessivo dell’intervento, dopo l’aggiudicazione, ammonta a 440.035 euro.