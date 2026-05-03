Ponte Kennedy, chiusa la corsia di immissione da Malgrate fino al 15 maggio

Deviazione obbligatoria alla rotatoria per chi è diretto verso Lecco
La chiusura resterà in vigore salvo fine anticipata dei lavori
MALGRATE – Prosegue la chiusura della corsia di immissione diretta al ponte Kennedy, in direzione Lecco, lungo la strada provinciale 583 Lariana. Il provvedimento resterà in vigore fino a venerdì 15 maggio, salvo conclusione anticipata dei lavori.
La misura è legata agli interventi per la posa della rete di teleriscaldamento lungo il ponte e nei pressi della rotatoria di Malgrate, lavori che rendono necessario mantenere attivo il cantiere in zona.
In concreto, gli automobilisti diretti verso Lecco non potranno utilizzare la corsia di accesso diretto al ponte Kennedy: il traffico viene deviato sulla rotatoria lungo la Sp 583, da cui è comunque possibile immettersi sul ponte.
La limitazione riguarda un breve tratto della provinciale nel territorio di Malgrate, ma comporta una modifica significativa per chi entra in città, soprattutto nelle ore di maggiore traffico.
L’intervento, affidato alla società Acinque Energy Greenway, è finalizzato al potenziamento delle infrastrutture di teleriscaldamento e richiede la riduzione delle corsie disponibili sul ponte per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.
La segnaletica stradale è stata predisposta per indicare le deviazioni e garantire la sicurezza della circolazione durante tutta la durata del cantiere.