Porticciolo, attesa per il progetto dell’Autorità di Bacino

Il porticciolo alla Malpensata verso il progetto definitivo

Si ragiona sulla gestione pubblico-privato di molo, spiaggia e ristorante

LECCO – Tra le opere attese in città, il porticciolo alla Malpensata è uno degli interventi su cui da tempo si ragiona: la progettazione è in campo all’Autorità di bacino che già nel 2015 aveva approntato lo studio di fattibilità dell’opera e nel 2019 aveva annunciato l’appalto per il progetto definitivo, assicurando l’intenzione di portare l’opera a realizzazione.

Ci siamo quasi, come confermato dal sindaco Mauro Gattinoni in consiglio comunale: “L’Autorità di bacino presenterà un progetto definitivo, il Comune è solo ente autorizzatore in questo caso. A seconda dell’entità del progetto, insieme al loro ragioneremo sulla soluzione migliore di partnerariato pubblico- privato che si vorrà approntare”.

Si cercheranno dunque degli operatori che finanzino i lavori e assumano la gestione dell’area: “il porticciolo, il ristorante che sarà realizzato dove oggi c’è il chiosco, e la spiaggia sono zone calde dal punto di vista economico, è verosimile che si possano individuare un soggetto interessato a prendere in carico tutti e tre questi ambiti oppure se saranno frazionati tra più operatori”.