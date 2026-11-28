Nel 2025 consegnati 700 mila pacchi con volumi attesi in crescita del 30% nel periodo di picco di fine anno

In provincia di Lecco da gennaio a ottobre 2026 sono 20mila gli invii gestiti tramite i 90 punti aderenti alla rete Punto Poste e i 21 locker presenti

LECCO – Con le promozioni al via in questi giorni parte la maratona dei pacchi e Poste Italiane la affronta in provincia di Lecco con una rete di recapito, pensata per sostenere lo sviluppo dell’e-commerce e rendere le consegne più capillari ed efficienti. A fare la differenza sono un assetto logistico calibrato sui flussi di spedizione e i 136 addetti al lavoro che nei 6 centri principali (Lecco Lamarmora, Merate, Valmadrera, Calolziocorte, Bellano, Barzanò) e sul territorio lo rendono operativo ogni giorno.

Un impegno quotidiano che si misura con un territorio distribuito tra le rive del Lago di Como, le colline della Brianza lecchese e le valli della Valsassina, sotto le Grigne, il Resegone e il Monte Legnone, e che richiede una distribuzione capillare e un’organizzazione dei giri adattata alle diverse caratteristiche del territorio.

Le spedizioni raggiungono i centri logistici, di recapito e i presidi grazie ai collegamenti quotidiani provenienti dai principali centri di smistamento del Gruppo Poste Italiane di Milano (Peschiera Borromeo e Roserio). Dopo una fase di lavorazione interna i pacchi vengono presi in carico per la consegna da una squadra di portalettere che raggiunge tutti i giorni oltre 180 mila tra famiglie, aziende, negozi e uffici.

Accanto alla tradizionale consegna a domicilio, cresce il ricorso ai punti di prossimità, una modalità che risponde alle nuove esigenze di flessibilità dei cittadini lecchesi. Sempre più clienti scelgono infatti di spedire e ritirare i propri acquisti presso tabaccherie, edicole, supermercati, esercizi convenzionati o locker automatici, in autonomia e negli orari più comodi. Un cambiamento favorito anche dalla crescita del second hand e da una rete di servizi capillare sul territorio, che rende più sostenibile la consegna. In provincia di Lecco da gennaio a ottobre 2026 sono 20 mila gli invii gestiti tramite i 90 punti aderenti alla rete Punto Poste e i 21 locker presenti.

Nel 2025 le consegne di pacchi in provincia sono state 700mila, dato destinato a crescere del 30% nei periodi di picco di fine anno. Nel primo trimestre 2026 la crescita dei volumi è stata del 17% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

In Italia il 2026 si è aperto con un nuovo primato per la logistica di Poste Italiane: da gennaio a giugno sono stati consegnati 179 milioni di pacchi, il 12,5% in più rispetto allo stesso periodo del 2025. In aumento anche il numero di pacchi recapitati dai portalettere: 81milioni, +22,6% rispetto al primo semestre 2025.