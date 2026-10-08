Povertà infantile, a Lecco 1.100 bambini: il bando di Fondazione Cariplo

Il territorio dell’ASST di Lecco è tra quelli a rischio più basso, ma la città conta circa 1.100 bambini in povertà ed è decima per numero assoluto

Il progetto di Fondazione Cariplo guarda ai primi mille giorni di vita e punta a intercettare le famiglie fragili prima che la vulnerabilità si aggravi

LECCO – Sono circa 1.100 i bambini in povertà stimati nella città di Lecco. Un dato che colloca il capoluogo al decimo posto in Lombardia per numero assoluto di minori coinvolti e che riporta anche il territorio lecchese dentro una fotografia più ampia della povertà nei primi anni di vita. A tracciare la mappa, comune per comune, è l’Evaluation Lab della Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, che ha stimato quasi 80.000 bambini tra 0 e 6 anni in condizioni di povertà in Lombardia e nelle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola: in media uno su otto, con punte fino a uno su cinque nei comuni con i redditi più bassi.

Per affrontare il fenomeno, Fondazione Cariplo ha deciso di destinare 5 milioni di euro al proprio territorio di riferimento nell’ambito della Sfida di Mandato “Anita – L’infanzia prima”. È da qui che nasce il bando Anita Reti Mille, pensato per sostenere la costruzione e il rafforzamento di reti territoriali capaci di intercettare le famiglie più fragili nei primi mille giorni di vita dei figli, dalla gravidanza fino ai 3 anni.

Per il territorio dell’ASST di Lecco il contributo massimo richiedibile è di 150 mila euro. La scadenza è fissata alle ore 17 di giovedì 18 febbraio 2027.

L’analisi restituisce per Lecco un quadro particolare. Il territorio dell’ASST è infatti tra quelli considerati a rischio più basso, sulla base degli indicatori utilizzati per definire le priorità del bando. Ma il dato complessivo non cancella la presenza del fenomeno. Nei capoluoghi, anche dove i livelli di reddito sono più elevati, si concentrano infatti i numeri assoluti più consistenti. È così anche a Lecco, dove la stima arriva a circa 1.100 bambini.

La povertà infantile, inoltre, non coincide necessariamente con la presenza di famiglie di origine straniera. Dei quasi 80 mila bambini stimati complessivamente dall’analisi, circa 28.000 vivono in famiglie composte esclusivamente da italiani. Un elemento che amplia il perimetro del fenomeno e che il nuovo intervento di Fondazione Cariplo intende affrontare attraverso una rete di servizi e soggetti territoriali.

Il bando chiede infatti di costruire reti stabili, in grado di riconoscere precocemente le situazioni di vulnerabilità e di offrire alle famiglie risposte accessibili, continuative e non stigmatizzanti. Il riferimento territoriale è rappresentato dai bacini delle ASST lombarde e dalle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola, con l’esclusione della città di Milano, dove una Rete Mille è già attiva grazie all’esperienza maturata nell’ambito del Programma QuBì.

La distribuzione delle risorse è stata definita sulla base di indici di criticità elaborati dall’Evaluation Lab, che tengono conto della popolazione tra 0 e 3 anni, dell’incidenza della povertà infantile e di ulteriori indicatori di fragilità, compresa la presenza di aree interne. I contributi massimi variano quindi da 100 mila a 400 mila euro a seconda del territorio.

Il tetto di 400 mila euro è previsto per Mantova e per il territorio degli Spedali Civili di Brescia, mentre a Lecco il limite è fissato, come per Bergamo Ovest, Franciacorta, Monza, Novara e Rhodense, a 150 mila euro. Sono previsti 300 mila euro per Lodi, Melegnano e Martesana e Sette Laghi; 250 mila per Bergamo Est e Nord Milano; 200 mila per Cremona, Lariana, Papa Giovanni XXIII, Pavia, Valcamonica, Valtellina e Alto Lario e Verbano-Cusio-Ossola. A 100 mila euro ammontano invece i massimali per Crema, Garda, Ovest Milanese, Valle Olona e Vimercate.

A candidarsi come capofila potranno essere enti privati non profit, in partenariato con soggetti pubblici e del Terzo Settore. Ogni rete dovrà comprendere almeno un soggetto qualificato del percorso nascita, come i consultori. Per ciascun territorio ASST sarà finanziato un solo progetto, con una durata di 24 mesi e attività da concludere entro il 30 giugno 2029. È previsto un cofinanziamento minimo del 10%.

Tra gli strumenti messi a disposizione c’è anche un budget di comunità, al quale potrà essere destinato fino al 10% dei costi. La somma potrà essere utilizzata dalla rete per sostenere, attraverso interventi personalizzati, i nuclei più fragili che non possono contare su altre misure, comprese le rette dei servizi educativi.

Per Lecco, dunque, il bando rappresenta un’occasione per costruire una rete territoriale capace di intercettare le situazioni di vulnerabilità già nei primi anni di vita. La scadenza per presentare le proposte è fissata al 18 febbraio 2027, mentre il testo integrale del bando “Anita Reti Mille” è disponibile sul sito di Fondazione Cariplo.

ANALISI DEL RISCHIO DI POVERTÀ INFANTILE

BANDO ANITA RETIMILLE