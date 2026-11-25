Un gruppo di una cinquantina di persone, tra soci e amici, si è ritrovato domenica scorsa a Ballabio

Il capogruppo Davide Invernizzi ha stilato il bilancio dell’anno ringraziando tutti coloro che contribuiscono alla vita del gruppo

LECCO – Tradizionale pranzo sociale per gli Alpini di Acquate che, domenica scorsa, si sono ritrovati al ristorante Il Camino di Ballabio. Una cinquantina i presenti che hanno vissuto un incontro all’insegna dell’allegria e della convivialità. Per il capogruppo Davide Invernizzi è stata anche l’occasione per stilare un bilancio sulle attività del 2026, anno caratterizzato dai festeggiamenti del 60esimo anniversario di fondazione del gruppo.

“Un anno positivo che ha segnato una tappa importante nella storia del nostro gruppo con il traguardo del 60esimo di fondazione – ha detto il capogruppo -. Sono doverosi i ringraziamenti a tutti coloro che contribuiscono alla vita del gruppo: il mio grazie va al consiglio direttivo, ai turnisti che fanno vivere la nostra baita di Cavagiozzo, al gruppo pensionati del giovedì che lavora costantemente per tenere la baita come un gioiello e, più in generale, il ringraziamento va a tutti gli amici degli Alpini che, in tanti modi, sostengono le nostre attività e il gruppo”.

Tenendo fede ai valori di solidarietà che accompagnano da sempre le penne nere, anche gli Alpini di Acquate si prodigano per aiutare il prossimo e, come succede tutti gli anni, parte del ricavato delle iniziative organizzate, anche questa volta, sarà devoluto in beneficenza.