Pranzo sociale per il Gruppo Alpini di Acquate: “Un 2025 estremamente positivo”

Tradizionale appuntamento conviviale per il gruppo guidato da Davide Invernizzi

Ringraziamento speciale al consiglio direttivo, agli amici e ai sostenitori per l’impegno costante nella gestione della baita di Cavagiozzo

LECCO – Il Gruppo Alpini di Acquate, nella giornata di ieri, si si è ritrovato con amici e sostenitori per il tradizionale pranzo sociale presso il ristorante Vittoria di Barzio.

Il capogruppo Davide Invernizzi e il vice Tiziano Rusconi hanno ricordato le numerose attività svolte nel corso del 2025, cogliendo l’occasione per ringraziare tutti (consiglio direttivo, amici e sostenitori) per l’impegno costante nella gestione della baita di Cavagiozzo. L’anno, come da tradizione, si chiuderà con l’appuntamento del 23 dicembre con la trippata in baita.

Non contenti, per concludere la giornata di festa in armonia, capogruppo, vice e un gruppo di alpini si sono recati presso la chiesa di Germanedo dove hanno offerto vin brulè e tè caldo ai partecipanti e agli spettatori del concerto che si è svolto in chiesa e ha visto protagonisti tre cori (Grigna, Vandelia e Coro Brianza) all’interno della manifestazione “Santa Cecilia Music Festival”.