Premio Paolo Cereda: “Quando i ragazzi sono Liberi di scegliere”, al via la sesta edizione

LECCO – Libera Lecco, Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus e Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco promuovono la sesta edizione del bando del Premio Paolo Cereda, in ricordo del Coordinatore di Libera Lecco scomparso nel 2017.

“Quando i ragazzi sono ‘Liberi di scegliere’” è il tema scelto per quest’anno. Ai partecipanti si chiede di riflettere, nei loro elaborati, su quei percorsi di ragazzi e ragazze nati/e in famiglie mafiose ma che scelgono di uscirne rimettendo al centro la propria vita e il proprio futuro. Il compito sarà, dunque, quello di provare a immedesimarsi nei giovani che in un ambiente mafioso riescono a liberarsi. L’obiettivo dei ragazzi è anche quello di ricordare il valore della battaglia per la legalità condotta da Paolo Cereda e dalle tante realtà dell’associazionismo civile di Lecco e provincia.

L’edizione 2023-2024 del Bando Paolo Cereda, insieme a strumenti tradizionali come bibliografia e filmografia, darà alle classi iscritte la possibilità di partecipare ad alcuni momenti di formazione e approfondimento che saranno presentati ai docenti referenti per le classi partecipanti. Il bando è rivolto a tutte le classi delle scuole secondarie di primo e secondo grado di Lecco e provincia, le quali potranno partecipare con opere letterarie o lavori artistici inerenti al tema proposto.

Gli insegnanti che intendono far aderire la propria classe potranno inviare la propria domanda a premio.paolocereda@gmail.com entro sabato 16 dicembre 2023; gli elaborati o i lavori artistici dovranno pervenire entro mercoledì 17 aprile 2024. Come nelle edizioni precedenti, saranno 5 le classi premiate per le migliori proposte con un contributo economico finanziato dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus e dal Fondo di Comunità “Paolo Cereda”. La scheda di partecipazione da compilare e tutte le informazioni necessarie sono contenute nel bando di concorso a questo collegamento.