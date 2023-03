Presentata la Resegup 2023. Tutte le novità della 12^ edizione

Si corre sabato 3 giugno con partenza anticipata alle 14.30

Le iscrizioni per ambire a uno dei 1200 pettorali apriranno il 13 marzo alle ore 20 sulla piattaforma kronoman.net

LECCO – Presentata la Resegup 2023 skyrace lecchese giunta alla sua 12^ edizione. Questa sera, ad ospitare l’atteso evento, come ormai da tradizione, è stato il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco.

Due le grandi novità che ha annunciato Paolo Sala, presidente dell’associazione ASD 2Slow ideatrice e organizzatrice della Resegup: l’anticipo dell’orario di partenza di un’ora fissato alle 14.30 e una piccola variazione di percorso (per la sola andata), all’altezza del primo ristoro in località Malnago.

Ad aprire la presentazione è stato il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni che ancora una volta sarà ai nastri di partenza: “Come si fa a dire di no? Ogni volta che la fai ti dici che sarà l’ultima. Poi quando si avvicina la nuova edizione sale l’adrenalina e ti ritrovi al via. Ancora una volta complimenti alla 2Slow per saper coinvolgere sempre sponsor e imprese tra cui lo sponsor tecnico Ande e molti appassionati. Quindi, un grande in bocca al lupo. Ci si rivede tutti sabato 3 giugno al via!”.

Madrina d’onore è stata Martina Bilora vincitrice al femminile della scorsa edizione: “E’ stata la miglior performance della stagione – ha confessato – Forse perchè essendo la gara di casa e stata la più sentita. L’atmosfera che si crea è unica e inspiegabile. Non credo di aver partecipato a nessun altra competizione dove c’è un’atmosfera simile. Posso dire che la spinta del tifo e del pubblico sono stati determinanti per la mia vittoria. Che dire, anche in modo amatoriale ma dovete provarla almeno una volta nella vita perchè merita davvero!”. Martina però non sa ancora se potrà essere ai nastri di partenza dell’edizione 2023. “Mi sono infortunata prima di Capodanno fratturandomi le vertebre sacrali. Attualmente la stagione è un punto di domanda. Se va bene riprendo a maggio con i Campionati Italiani di Corsa in Montagna, ma le circostanze non prometto nulla”.

Partenza e Percorso

Come anticipato le novità sono due. La prima è l’anticipo della partenza rispetto all’orario classico. Quest’anno i 1200 atleti prenderanno il via da piazza Garibaldi alle ore 14.30.

La seconda novità riguarda una variazione del percorso che non intacca lunghezza totale e il dislivello positivo della gara che restano di 24 chilometri e 1800 metri.

Come spiegato dal presidente Sala, per evitare la chiusura temporanea di via i Poggi, i runner giunti in località Malnago dove è posizionato il primo ristoro, devieranno a sinistra imboccando una viuzza che risbuca su via ai Poggi e procedendo sulla sinistra della carreggiata gli atleti punteranno verso la località Versasio, quindi in prossimità del Caminetto taglieranno a destra procedendo sempre su asfalto fino a guadagnare l’inizio del sentiero numero 1 con il percorso che d’ora in poi resterà l’originale.

Confermati tutti i ristori: Malnago (andate a ritorno), Rifugio Stoppani (andata e ritorno), Bedoletta, Pian Serada, Rifugio Azzoni, Forbesette e Piani d’Erna.

Eliminato invece il cancello al rifugio Stoppani e spostato alla Bedolatta con tempo massimo di 2h 20′. Resta invece confermato il cancello orario in vetta di 3h 20′.

Pacco Gara e Buono Pasto

Per il secondo anno consecutivo il pacco gara sarà griffato dallo sponsor tecnico Ande. Ad ogni iscritto quest’anno verrà consegnato un paio di racchette telescopiche da montagna brandizzate Resegup.

Torna anche il pasta party. Nel pacco gara ci sarà un buono che darà diritto a partecipare al pasta party organizzato in collaborazione con l’Oratorio San Luigi di Lecco.

Le iscrizioni

Il conto alla rovescia per andare a caccia di uno dei 1200 pettorali disponibili è iniziato. Le iscrizioni apriranno giovedì 13 marzo, a partire dalle ore 20.00 sulla piattaforma www.kronoman.net.

Costo d’iscrizione invariato e fissato a 38 euro (comprensivo dell’assicurazione giornaliera).

Ritiro Pettorali

I pettorali potranno essere ritirati dalle ore 18 alle ore 22 di venerdì 2 giugno e dalle 9.30 alle ore 13.00 di sabato 3 giugno 2023 in Piazza Garibaldi.



Resegup e Beneficenza

Come per le edizioni precedenti, anche quest’anno Resegup ha deciso di sostenere una realtà del territorio, scelta dal Comitato Organizzatore, riconfermando il connubio sport-solidarietà uno dei tratti distintivi di questa splendida gara di corsa in montagna. Un euro per ogni iscritto verrà al sostegno dell’associazione Patrizia Funes Onlus per le cure e l’assistenza al neonato.

Daniela Colombo in rappresentanza dell’associazione ha spiegato: “La nostra onlus è nata nel 1990 per ricordare la collega Patrizia venuta a mancare prematuramente. Come noi era infermiera di professione e da subito ci siamo detti che la nostra realtà avrebbe dovuto valorizzasse la professione infermieristica attraverso iniziative ed eventi formativi. Nel corso degli anni abbiamo anche organizzato iniziative per sensibilizzare la popolazione in diversi ambiti: disagio giovanile, anoressia, oltre a formare personale infermieristico per la cura dei genitori e la terapia intensiva neonatale. A nome di tutti ringrazio la 2Slow e i runner per questa preziosa opportunità”.

Giro di Prova 13 Maggio

Torna quest’anno anche il giro di prova in programma per il 13 maggio, organizzato da Paolo Negri socio 2Slow e accompagnatore di media montagna in collaborazione con Lecco Tourism. (Tempi e modalità di iscrizione da definire).

Premiazioni per categoria

Oltre alle premiazioni dei vincitori, podio maschile e femminile, quest’anno ci saranno anche le premiazioni per categorie così suddivise: under 30, 31-40, 41-50, 51-60, e over 60.

Appuntamento quindi a sabato 3 giugno, con partenza da piazza Garibaldi a Lecco alle ore 14.30. Buona corsa a tutti!