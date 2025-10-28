Previsioni Meteo. Maltempo in arrivo da domani e per tutta la settimana

Atteso un deciso cambio di scenario con piogge e neve oltre i 2000 metri

LECCO – Dopo alcune giornate da incorniciare con sole e cielo terso, nei prossimi giorni si attende un deciso cambio di scenario anche nel lecchese. Infatti, da domani, mercoledì 29 ottobre, di dovranno preparare gli ombrelli per l’arrivo di maltempo e piogga. Le correnti umide atlantiche riporteranno un generale peggioramento del tempo, con nuvolosità in aumento fin dal mattino e precipitazioni diffuse dal pomeriggio, in prevalenza di debole intensità, come segnalato anche dal servizio di previsioni Meteo di Arpa Lombardia.

Il nuovo fronte atlantico segnerà la fine della fase stabile e darà avvio a un periodo più instabile, destinato a durare diversi giorni.

Giovedì si prevede una giornata da nuvolosa a coperta, con qualche schiarita al mattino e deboli piogge dal pomeriggio e in serata. Mentre il limite delle nevicate sulle Alpi si abbasserà verso i 2000 metri.

Da venerdì 31 ottobre fino a domenica 2 novembre il cielo sarà spesso coperto o molto nuvoloso, con piogge a tratti, generalmente deboli ma frequenti. Sulle Alpi la neve tornerà a cadere solo oltre i 2500 metri, con un abbassamento del limite intorno ai 2000 metri nelle ore più fredde. Le temperature minime sono attese in aumento, mentre le massime si manterranno tra 14 e 18 °C, valori in linea con le medie stagionali.

Si attende quindi una settimana all’insegna delle piogge e dell’instabilità, che proseguirà anche nel fine settimana con precipitazioni e clima autunnale pienamente consolidato.