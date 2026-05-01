Primo Maggio, Legambiente. In Lombardia il 15% degli occupati è nei green jobs

Oltre il 21% dei green jobs italiani si concentra in Lombardia

Barbara Meggetto: “Per crescere nella transizione ecologica servono obiettivi a lungo termine”

LECCO – In Lombardia il lavoro legato alla sostenibilità rappresenta una quota significativa dell’occupazione complessiva. In occasione del Primo Maggio 2026, Legambiente Lombardia evidenzia come il 15% degli occupati della regione sia impiegato nelle filiere green, pari a oltre il 21% del totale dei green jobs a livello nazionale.

Un dato che colloca la Lombardia ai vertici italiani dell’occupazione sostenibile, a pari merito con l’Emilia-Romagna, e che viene letto come un segnale positivo in un contesto spesso caratterizzato da incertezze e difficoltà. Secondo l’associazione, il rafforzamento delle filiere legate alla sostenibilità rappresenta una leva strategica per coniugare competitività e innovazione, in particolare in relazione alle sfide poste dalla crisi climatica.

“Per innovare l’occupazione dobbiamo fare di più, a partire dall’orientamento scolastico. Oggi essere portatori di Green Jobs è un aiuto al pianeta. Serve aumentare l’impegno nelle rinnovabili, nell’economia circolare, nella mobilità e nell’agricoltura sostenibile”, sottolinea Legambiente Lombardia.

A intervenire sul tema è anche la presidente Barbara Meggetto: “La Lombardia delle aziende è spesso più avanti delle politiche regionali che dovrebbero accompagnare una transizione ambientale oramai nei fatti. L’occupazione green può e deve crescere, e il nostro augurio ai lavoratori lombardi è quello di essere sempre più consapevoli di quali siano le scelte giuste, in un mercato globale sempre più difficile. Per crescere nella transizione ecologica servono concertazione e obiettivi a lungo termine: buon Primo Maggio a tutte le lavoratrici e ai lavoratori”.

L’attenzione alle filiere della sostenibilità, secondo l’associazione, resta quindi centrale per affrontare i cambiamenti in atto e promuovere uno sviluppo economico più equilibrato e orientato al futuro.