Processioni della Vigilia e cantieri, le modifiche alla viabilità della prossima settimana

LECCO – Il Comune di Lecco segnala che in occasione dell’iniziativa “In cammino verso la luce: processione per rivivere la natività di Gesù” di mercoledì 24 dicembre è previsto il divieto di transito dalle 19.30 alle 21, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito della processione religiosa, in via G. E. Falk, piazza S. Antonio, corso Monte San Gabriele tratto da piazza S. Antonio a via Quarto, via Quarto, via Fumagalli, via Pio Galli, via privata Ai Ronchi e via San Giovanni Bosco fino alla Parrocchia di Santa Maria Assunta. Istituito inoltre il divieto di sosta con rimozione forzata in via G. E. Falk nell’area antistante la chiesa di S. Antonio Abate dalle 17.30 alle 20.30 e in via San Giovanni Bosco nell’area antistante la Chiesa di Santa Maria Assunta dalle 18.30 alle 23.

Sempre il 24 dicembre, a partire dalle 17.30, in occasione della processione “presepe vivente”, è istituito il divieto di transito, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito della processione, in piazza Manzoni, via Roma, piazza XX Settembre, piazza Cermenati e sagrato della Basilica di San Nicolò. Provvedimento viabilistico a questo collegamento.

Si segnalano inoltre le seguenti ulteriori modifiche alla viabilità della prossima settimana:

via CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, altezza civico 8, restringimento per collegamento fibra ottica dal 22 al 24 dicembre;

via LUIGI DA PORTO altezza civico 5, divieto di transito per modifica impianto, dalle 8 alle 18 del 23 dicembre 2025.

Vi ricordiamo, infine che, per consentire lo svolgimento del presepe vivente promosso dalla Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, sabato 20 dicembre dalle 10 alle 22 sarà istituito il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata in via S.S. Pietro e Paolo.