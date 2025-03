Progetti di solidarietà sociale, pubblicato il bando della Fondazione comunitaria del Lecchese

La dotazione complessiva messa a disposizione è di 450 mila euro

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per mercoledì 30 aprile 2025

LECCO – È stato pubblicato sul sito della Fondazione (www.fondazionelecco.org) il testo del Bando ordinario 2025 per l’erogazione di contributi a favore di progetti di solidarietà sociale presentati da Enti non profit operanti nel territorio lecchese. I settori presi in considerazione dal Bando sono quelli di tradizionale impegno per la Fondazione:

Assistenza sociale

Tutela del patrimonio storico artistico

Promozione della cultura e dell’arte (escluse arti dal vivo)

Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente

“Il compito della Fondazione non è solo quello di rispondere a richieste immediate – afferma la Presidente Maria Grazia Nasazzi – ma di imparare a progettare presenza, generare percorsi e progetti, sostenere reti non solo dichiarate ma reali, in un clima di stima e collaborazione reciproca. In continuità con l’attenzione che la Fondazione comunitaria ha riservato alla tutela del nostro patrimonio storico artistico, il Bando 2025 prevede la priorità per i progetti di restauro”.

La dotazione complessiva messa a disposizione per questo Bando è di 450 mila euro, attingendo dalle risorse fornite da Fondazione Cariplo per “gli interventi sul territorio”, e coprirà come di consueto sino al 50% del costo dei progetti. La restante quota dovrà essere cofinanziata con la partecipazione della comunità lecchese attraverso la raccolta di donazioni. L’ammontare minimo e massimo previsto per i singoli progetti varia da 5 a 40 mila euro in funzione dei settori e delle tipologie, come meglio specificato nel regolamento del Bando.

La Fondazione comunitaria:

invita gli Enti del Settore Sociale a presentare progetti che rientrano nelle finalità del Fondo “Aiutiamoci – Contrasto alle povertà” sull’apposito Bando aperto per tutto il 2025;

ricorda che è già pubblicato, con scadenza 21 marzo 2025, il Bando a “Sostegno delle Arti dal vivo” e, pertanto, i progetti riguardanti spettacoli di musica, teatro e danza dovranno essere candidati su questo apposito Bando.

Per partecipare è necessario registrarsi sul sito della Fondazione comunitaria nella sezione

Area Riservata. Il termine per la presentazione delle domande è fissato per mercoledì 30 aprile 2025.