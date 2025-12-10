Progetto Gift di Confcommercio Lecco, la consegna dei doni procede fino al 17 dicembre

Venerdì 12 dicembre alle 18.30 in Confcommercio Lecco il momento conviviale

Il progetto solidale voluto dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Lecco

LECCO – Come fare a donare un sorriso grazie al progetto Gift? Semplice, portando in Confcommercio Lecco un pensiero per chi ne ha più bisogno. Fino a mercoledì 17 dicembre prosegue infatti la raccolta di regali per bambini da 0 a 13 anni momentaneamente ricoverati presso strutture ospedaliere di accoglienza pediatrica oppure ospitati in case famiglia del territorio.

Il progetto solidale voluto dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confcommercio Lecco prevede la consegna dei regali (nuovi, incartati e con indicazione chiare dell’età e del sesso del destinatario) presso la sede dell’associazione in piazza Garibaldi 4 a Lecco negli orari di apertura: da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 18, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14 alle ore 16.30.

Per l’edizione 2025 sono aumentate le strutture coinvolte dal Gruppo Giovani di Confcommercio Lecco guidato da Mattia Maddaluno. Quest’anno i doni raccolti verranno consegnati (tendenzialmente nelle giornate del 22-23-24 dicembre) non solo all’Ospedale Manzoni di Lecco, Hospice Resegone di Lecco Ospedale San Leopoldo Mandic di Merate, Istituto La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, Hospice Il Nespolo di Airuno, ma anche a CasAmica di Lecco, Casa San Girolamo Fondazione Somaschi Onlus, Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Lecco e Amici di Pedro.

Rinnovato anche quest’anno l'”aperitivo Gift”, un momento conviviale per scambiarsi gli auguri di Natale e ringraziare chi ha voluto donare. L’appuntamento è in programma venerdì 12 dicembre dalle ore 18.30 alle ore 20 presso la sala conferenze di Palazzo del Commercio in piazza Garibaldi 4 a Lecco.

Il progetto Gift è nato su iniziativa privata di Federico Gordini (già presidente regionale dei Giovani di Confcommercio) e nel 2014 è stato “adottato” dal Gruppo Giovani Imprenditori di Milano Lodi Monza e Brianza. Quella del 2025 è la quinta edizione di Gift a Lecco, dopo quelle del 2019, 2022, 2023 e 2024.