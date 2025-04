Prosegue il recupero delle pietre miliari di Lecco: restaurata quella in piazza Cavallotti

Un’iniziativa promossa da Paolo Colombo con Lecconotizie per valorizzare la memoria urbana

LECCO – A distanza di pochi giorni dal primo intervento, il progetto di recupero delle pietre miliari della città di Lecco compie un nuovo passo in avanti. Dopo l’intervento iniziale, è stata restaurata anche la seconda pietra, quella collocata in piazza Felice Cavallotti, nel rione di San Giovanni, all’incrocio con via Partigiani.

Il progetto, promosso da Paolo Colombo in collaborazione con Lecconotizie, punta a restituire valore e visibilità a questi antichi segni stradali che raccontano la storia viaria del territorio. La pietra miliare di piazza Cavallotti, incastonata nella facciata di un’abitazione proprio sotto il cartello della piazza e la targa marmorea dedicata a Felice Cavallotti, versava in condizioni tutt’altro che buone. Una parte è apparsa fortemente deteriorata, tanto da aver completamente cancellato uno dei numeri originari, mentre resta leggibile la frazione “2/4”.

Prima di procedere a un eventuale restauro completo, verranno effettuate ulteriori verifiche per preservare l’autenticità e l’accuratezza storica dell’intervento. Tuttavia, una buona parte del manufatto è già stata ripristinata, restituendo leggibilità e dignità a un segno che, nel suo piccolo, racconta secoli di viaggi, strade e percorsi.

Tra i dettagli curiosi emersi durante il lavoro, spicca l’indicazione verso “Introbbio”, scritta con due “b”. Un’anomalia che solletica la curiosità e apre la porta a ipotesi storiche e linguistiche sul modo in cui si scrivevano e trasmettevano i toponimi nei secoli passati.

“Meteo permettendo, la prossima settimana proseguiremo con il ripristino della terza pietra miliare”, ha fatto sapere Colombo e l’omonimo direttore di Lecconotizie, che stanno guidando con passione e attenzione il progetto. Un lavoro certosino, che unisce la sensibilità per la memoria storica alla cura della città, con l’obiettivo di ridare voce a testimonianze spesso dimenticate o ignorate nel tessuto urbano.

Un’iniziativa che, passo dopo passo – o meglio, pietra dopo pietra – contribuisce a riscoprire il passato della città e a mantenerne vivo il racconto.

