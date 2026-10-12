Protezione civile, dalla Regione Lombardia 4 milioni per nuovi mezzi

I fondi regionali sono destinati agli enti locali e ai soggetti che dispongono di gruppi di volontariato o di convenzioni attive

Domande al via dalle ore 12 del 12 ottobre

LECCO – Regione Lombardia mette a disposizione 4 milioni di euro per potenziare e rinnovare i mezzi e le dotazioni della Protezione civile. Si apre oggi, lunedì 12 ottobre, il bando rivolto agli enti locali che potranno ottenere un contributo regionale fino al 90% della spesa preventivata. L’obiettivo è rafforzare la capacità di intervento dei gruppi di volontariato e migliorare la risposta del sistema regionale nelle situazioni di emergenza.

A illustrare le finalità della misura è l’assessore La Russa, che sottolinea il ruolo fondamentale dei volontari e degli operatori impegnati sul territorio. “Con questo bando garantiamo ai volontari e a tutti gli operatori di Protezione civile di svolgere al meglio le proprie attività, dotandosi di attrezzature e mezzi nuovi ed efficienti. Una misura che conferma il supporto di Regione Lombardia agli enti locali e alle organizzazioni di volontariato di Protezione civile. Sono loro, infatti, le prime realtà ad attivarsi concretamente in caso di necessità, mettendosi a disposizione dei cittadini con impegno e altruismo”.

Il finanziamento consentirà di intervenire sia sul fronte dei mezzi operativi sia su quello delle strutture necessarie per assistere la popolazione durante le emergenze. “Grazie a queste risorse, i gruppi di Protezione civile potranno acquistare non soltanto nuovi mezzi operativi, ma anche strutture e dotazioni per l’accoglienza della popolazione in caso di necessità, come tende e letti”, ha concluso l’assessore.

Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12 di lunedì 12 ottobre. Sono ammessi al finanziamento i Comuni, singoli o associati, le Unioni di Comuni, gli Enti parco e le Comunità montane, purché dispongano di un Gruppo comunale o intercomunale di Protezione civile oppure abbiano una convenzione vigente con un soggetto appartenente al volontariato organizzato di Protezione civile.

L’elenco delle spese ammissibili comprende un’ampia gamma di mezzi e attrezzature. Tra gli acquisti finanziabili figurano fuoristrada e pick-up 4×4, autocarri e furgoni per il trasporto di persone o materiali, anche dotati di kit specialistici per gli interventi e per il trasferimento autonomo nell’ambito delle colonne mobili. Sono inclusi anche macchine movimento terra, mezzi d’opera, rimorchi e carrelli per il trasporto di materiali, oltre a kit specialistici da installare su veicoli e rimorchi già in dotazione ai beneficiari o ai soggetti destinatari.

Il contributo potrà inoltre coprire l’acquisto di generatori e sistemi di illuminazione campali, fissi, amovibili o carrellati, nonché tende per l’accoglienza della popolazione o per usi polifunzionali, complete di impianti elettrici e sistemi di riscaldamento e raffrescamento. Tra le dotazioni logistiche ammesse rientrano tavoli, panche, sistemi di climatizzazione per tende già disponibili e letti con doghe o rete, completi di materasso.

Il bando comprende infine terminali radio e infrastrutture per la rete di comunicazioni di terzo livello del volontariato di Protezione civile, da utilizzare sulla rete radio locale e non su quella regionale.

La domanda di partecipazione deve essere inoltrata esclusivamente online attraverso il sistema informativo regionale Bandi e Servizi. Il termine ultimo per presentare le richieste è fissato al 12 novembre 2026.