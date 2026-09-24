Protezione civile in festa per il patrono San Pio e i 10 anni del CCV: inaugurato il nuovo camper

I festeggiamenti si sono tenuti ieri sera, mercoledì, a Sala al Barro

Inaugurato il nuovo camper e portata simbolicamente all’offertorio una motopompa, strumento che verrà donato a 20 gruppi di Protezione civile del territorio

GALBIATE – Un momento di festa, per ringraziare gli oltre 2mila volontari operativi in Provincia di Lecco, rimarcando i valori della solidarietà, del lavoro e della partecipazione. Il Centro polifunzionale di emergenza di Sala al Barro ha ospitato ieri sera, mercoledì 23 settembre, le celebrazioni in onore di Padre Pio da Petralcina, patrono della Protezione civile. Presenti i vertici delle istituzioni e numerosi rappresentanti delle 50 organizzazioni, tra associazioni e gruppi, di Protezione civile del Lecchese.

L’iniziativa, promossa da Villa Locatelli insieme al Comitato di coordinamento del volontariato, ha fornito anche l’occasione per inaugurare il nuovo camper che, dopo l’intervento di restyling curato dagli studenti del corso di carrozzeria 2025/2026 della Fondazione Enaip, fungerà da segreteria operativa per la colonna mobile.

Non solo. Grazie a un contributo erogato dalla Regione, pari a circa 130mila euro, è stato possibile acquistare delle motopompe da destinare ai gruppi di protezione civile per interventi da realizzare in località più impervie e difficilmente raggiungibili. 20 i gruppi che si sono mostrati disponibili a seguire il corso di formazione necessario per imparare a usare queste idrovore e a cui verranno consegnati i nuovi mezzi, di cui uno è stato simbolicamente portato all’altare durante l’offertorio della messa celebrata da don Alessandro Maggioni insieme al pane, al vino e al caschetto del volontario della Protezione civile.

“Disporre degli stessi strumenti permetterà infatti ai nostri gruppi di fare rete, lavorando in piena sinergia e con velocità in caso di eventi idrogeologici importanti, come gli allagamenti, sempre più frequenti anche nel nostro territorio” ha puntualizzato Fabio Valsecchi, dirigente del settore Protezione civile della Provincia di Lecco. La presidente Alessandra Hofmann ha invece voluto ringraziare le tute gialle e blu per il loro impegno continuo e costante durante le tante emergenze che hanno contraddistinto, in questi anni, la zona.

Ad aggiungere alla serata di mercoledì un sapore ancora più speciale sono stati i festeggiamenti per il decimo anniversario della costituzione del Comitato di Coordinamento del Volontariato (CCV) di Lecco, presieduto da Domizia Mornico.

GALLERIA FOTOGRAFICA (Si ringrazia per il contributo fotografico Cristian B.)