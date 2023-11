Protezione Civile. Quasi 200 mila euro da Regione per acquistare mezzi nel Lecchese

Mini escavatori, autocarri, rimorchi, auto, trattori, mini pale e molto altro grazie ai fondi regionali

“Il sistema di Protezione Civile lombardo costantemente impegnato sul territorio, non solo regionale”

LECCO – Quasi 200 mila euro saranno destinati alla provincia di Lecco per l’acquisto di mezzi e materiali per la Protezione Civile. A prevederlo una delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, con l’obiettivo di rafforzare il sistema potenziando le componenti provinciali della colonna mobile regionale.

Sarà possibile acquistare con i fondi regionali mini escavatori, autocarri, rimorchi, mini pale, auto, trattori, pneumatici, muletti ed altro ancora.

“Finanziare le nostre sedi provinciali – ha sottolineato l’assessore Romano La Russa – è fondamentale per rafforzare la colonna mobile regionale. Il nostro sistema di Protezione civile è stato impegnato costantemente, non solo sul territorio lombardo ma anche a seguito dell’emergenza alluvionale in Emilia-Romagna di maggio e giugno scorsi così come nella recente emergenza alluvionale in Toscana. Avvenimenti che hanno comportato l’impiego intensivo delle risorse del volontariato”.

“Finanziare la Protezione civile – ha concluso l’assessore regionale – significa quindi garantire le risorse necessarie per sostenere le attività di previsione, prevenzione, emergenza e superamento dell’emergenza, che sono fondamentali per la sicurezza e il benessere dei cittadini e del territorio”.