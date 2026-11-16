Provincia di Lecco, dalla Regione 2,5 milioni per strade e dissesto idrogeologico

Quasi 2 milioni di euro per la rete stradale provinciale

594mila euro per cinque interventi a Casargo, Colico, Colle Brianza, Introbio e Varenna

LECCO – Sono complessivamente 2.577.150 euro le risorse destinate da Regione Lombardia al territorio lecchese per interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria, messa in sicurezza delle infrastrutture e prevenzione del rischio idrogeologico. I finanziamenti si inseriscono in due distinti programmi regionali pluriennali e interesseranno complessivamente otto Comuni, oltre alla rete stradale provinciale.

Sul fronte della viabilità, il programma regionale 2027-2031 mette a disposizione della Provincia di Lecco 1.983.150 euro, interamente coperti da contributi regionali. Le risorse finanzieranno tre interventi sulla SP 63 di Morterone, sulla SP 72 del Lago di Como e sulle infrastrutture stradali dell’Area Sud.

A illustrare l’importanza dello stanziamento è Giacomo Zamperini, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che richiama l’attenzione sulle caratteristiche della rete viaria lecchese: “La manutenzione delle strade e la sicurezza di chi le percorre devono rimanere una priorità. Parliamo di interventi concreti, con risorse già programmate e opere individuate, che riguardano infrastrutture importanti per la mobilità del nostro territorio. In una provincia come quella lecchese, caratterizzata da collegamenti montani, strade che costeggiano il lago e collegamenti tra diversi centri abitati, mantenere efficiente e sicura la rete viaria è fondamentale per cittadini, lavoratori e imprese”.

Nel dettaglio, 500mila euro saranno destinati alla SP 63 di Morterone per l’adeguamento dell’infrastruttura e la protezione dei cigli stradali. I lavori sono programmati con avvio nel 2029 e conclusione nel 2030.

Alla SP 72 del Lago di Como andranno invece 700mila euro, destinati alla protezione dei cigli in prossimità delle interferenze con la rete ferroviaria RFI. In questo caso, il cronoprogramma prevede l’esecuzione dei lavori nel 2029.

Il terzo intervento interesserà l’Area Sud, dove saranno investiti 783.150 euro per l’adeguamento delle infrastrutture stradali e la protezione dei cigli indifesi. L’avvio è previsto nel 2028, con conclusione nel 2029.

Accanto agli interventi sulla viabilità, Regione Lombardia ha approvato anche nuovi finanziamenti per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico. In questo caso, lo stanziamento per la provincia di Lecco ammonta a 594mila euro e coinvolge cinque Comuni: Casargo, Colico, Colle Brianza, Introbio e Varenna. Le risorse rientrano nel Programma regionale 2026-2030 dedicato agli interventi urgenti e prioritari per la difesa del suolo e la prevenzione dei rischi idrogeologici.

Le opere riguarderanno principalmente la manutenzione dei corsi d’acqua, la sistemazione degli alvei, la messa in sicurezza delle infrastrutture idrauliche e la riduzione delle situazioni di rischio per gli abitati.

A Casargo sono stati assegnati 80mila euro per la regimazione del reticolo idrico minore in località Piazzo. A Colico arriveranno 135mila euro per la manutenzione straordinaria e il miglioramento funzionale del sistema di briglie del torrente Perlino, a protezione dell’abitato. L’intervento, relativo al primo lotto, è previsto anche in relazione agli eventi meteorologici del settembre 2026.

Per Colle Brianza sono disponibili 120mila euro destinati ai lavori di sistemazione spondale del torrente Bevera. A Introbio andranno 200mila euro per la manutenzione, l’ampliamento e la messa in sicurezza del Canale di Gronda di Piazzolo. Infine, Varenna riceverà 59mila euro per la pulizia, la manutenzione straordinaria e la prevenzione del rischio idrogeologico lungo il tratto del torrente Esino, in frazione Olivedo.

A commentare il pacchetto di finanziamenti è Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia, che sottolinea il valore degli interventi per la sicurezza delle comunità locali: “Si tratta di risorse importanti per il nostro territorio, che consentono di intervenire su situazioni concrete di fragilità idrogeologica e di rafforzare la sicurezza delle nostre comunità. La difesa del suolo e la prevenzione del dissesto sono temi che richiedono attenzione costante, programmazione e interventi preventivi. Regione Lombardia continua a investire in questa direzione, sostenendo i Comuni e gli enti locali nella realizzazione di opere necessarie per la sicurezza del territorio”.

Particolare attenzione viene riservata ai corsi d’acqua e alle opere di regimazione idraulica. Tra le situazioni considerate, quella di Colico, dove il finanziamento consentirà di intervenire sulle briglie del torrente Perlino anche alla luce degli eventi meteorologici dello scorso settembre, e quella di Introbio, con i lavori sul Canale di Gronda di Piazzolo.

Piazza evidenzia inoltre l’importanza di raggiungere anche i centri più piccoli e le realtà montane: “È importante che le risorse regionali arrivino anche ai Comuni più piccoli e alle realtà montane, dove la manutenzione del territorio e la prevenzione del rischio idrogeologico rappresentano esigenze particolarmente sentite. Penso agli interventi di Casargo, Colle Brianza e Varenna, così come a quelli di Colico e Introbio: opere diverse, ma accomunate dalla necessità di tutelare il territorio e garantire maggiore sicurezza ai cittadini”.

Il programma regionale per la difesa del suolo prevede complessivamente 34,2 milioni di euro per la realizzazione di 68 interventi in Lombardia. Un piano pluriennale che punta a contrastare il dissesto e a rafforzare la prevenzione attraverso opere distribuite sul territorio.

“Desidero sottolineare l’importanza della collaborazione tra Regione e amministrazioni locali. Sono proprio i Comuni a conoscere da vicino le criticità del territorio e a segnalare le necessità di intervento. Il nostro compito è mantenere alta l’attenzione su queste esigenze e favorire l’individuazione delle risorse necessarie. Investire nella prevenzione significa proteggere le persone, le infrastrutture e il patrimonio dei nostri territori”, conclude il sottosegretario.

Le due linee di finanziamento, dedicate rispettivamente alla sicurezza stradale e alla difesa del suolo, portano quindi nel Lecchese oltre 2,5 milioni di euro per opere distribuite tra la rete provinciale e cinque Comuni, con interventi programmati tra il 2027 e il 2031 per la viabilità e tra il 2026 e il 2030 per la mitigazione del rischio idrogeologico.