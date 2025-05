Qualità di vita dei bambini 2025, Lecco al primo posto in Italia

LECCO – Lecco capoluogo di una provincia a misura di bambino. Lo attesta Il Sole 24 Ore nella classifica pubblicata oggi, su dato provinciale. A conquistare il podio della classifica finale 2025 della Qualità della vita dei bambini – composta dalle medie dei punteggi conseguiti nei 15 parametri statistici presi in esame – sono Lecco, Siena e Aosta.

Se le province di Siena ed Aosta avevano già ricevuto la medaglia d’oro nel 2022 e nel 2023, la provincia lariana vince con una maggioranza di buoni piazzamenti nei sotto-indicatori più alcuni punteggi al top: si conferma ad esempio prima alla voce Sport e Bambini ma anche per la bassa quota di delitti contro i minori, rimanendo tra i vertici anche nel campo delle competenze scolastiche.

“Il Comune di Lecco – commenta con soddisfazione il sindaco Mauro Gattinoni – in questi anni ha investito molto per i suoi cittadini più piccoli: dai servizi di cura offerti dai servizi sociali a quelli educativi per il post-scuola, lo sport e il tempo libero, passando per l’istituzione del “Patto per una Comunità Educante”. Un impegno riconosciuto da Unicef, che ha consegnato a Lecco l’accreditamento di “Città amica dei bambini e degli adolescenti”. Lecco è un territorio attento ai suoi bambini e ai suoi ragazzi ma sappiamo che ci sono ancora ampi margini di miglioramento e lacune da colmare. A breve, per esempio, consolideremo l’attenzione sul fronte digitale, sul quale si sta lavorando insieme a scuole, amministrazioni e associazioni a livello provinciale, coinvolgendo genitori e referenti della “Comunità Educante”. Insomma – ha concluso il sindaco – il lavoro non si ferma: ci sono nuovi fronti che non emergono dalle classifiche ma che è nostra responsabilità presidiare. Qui è e sarà il nostro impegno”.