Quarantena, una Como surreale nel nuovo video di Yuri Palma

LECCO – La città sospesa in un’atmosfera senza tempo. Per il terzo episodio della serie “Quarantena” il videomaker di Costa Masnaga Yuri Palma si è spostato da Lecco a Como, con il lago a fare da filo conduttore. “A metà tra la bellezza ed il surrealismo, una delle città più famose della nostra zona durante il lockdown” scrive Palma. Quattro minuti di immagini che ci catapultano in un ambiente trasognato, unico. Un paesaggio che ben conosciamo visto da una prospettiva inedita che solo la quarantena ha potuto regalare…