Quarto Ponte, affidati i lavori per il nuovo svincolo del Bione

Il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ritorna sulla necessità della seconda corsia

“Investimento inutile per la città di Lecco se non sarà realizzata la corsia in uscita del quarto ponte”

LECCO – Sono stati aggiudicati i lavori di adeguamento dello svincolo in località Bione, comprensivi della realizzazione di una rotatoria in viale don Giovanni Ticozzi e degli interventi relativi alla viabilità afferente.

“L’impresa selezionata è pronta a partire, considerati i tempi tecnici di approntamento del cantiere: la consegna dell’opera è prevista per il 31-12-2025 – ha fatto sapere il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni -. Ci tengo a ribadirlo: non ci saranno interruzioni di traffico ma sarà predisposta, man mano che avanzerà il cantiere, una viabilità alternativa provvisoria. Allo stesso tempo voglio essere molto chiaro: i 36 milioni investiti (32 per il quarto ponte più 4 di quadro economico per lo svincolo del Bione) saranno inutili per la città di Lecco se non sarà realizzata la corsia in uscita del quarto ponte. Su questo, come Sindaci del circondario lecchese, abbiamo nuovamente risollecitato la Provincia di Lecco perché si attivi presso ANAS e Regione Lombardia come stabilito nell’incontro del novembre 2024, senza alcun seguito”.

L’appalto in oggetto è stato aggiudicato al consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro Consorzio ConCoS Soc Coop Società Benefit, concorrente con la seguente Consorziata esecutrice 3S SRL, entrambi con sede legale in Santarcangelo di Romagna. L’importo contrattuale netto è di 2 milioni 234.223,61.

Il cantiere dovrebbe iniziare entro la fine di maggio. I tempi per realizzare l’opera sono stretti: il nuovo svincolo che ridisegnerà la zona Bione si è infatti reso necessario per adeguare la viabilità esistente con il Quarto Ponte tra Lecco e Pescate, i cui lavori di realizzazione procedono spediti (secondo il cronoprogramma entro la fine dell’anno dovrebbe essere terminato).

Il progetto dello svincolo del Bione prevede la realizzazione di una maxi rotonda che avrà funzione di smistamento, raccorderà cioè l’innesto delle rampe dalla SS36 (quella attuale per il Ponte Manzoni e quella futuro Quarto Ponte) con la viabilità esistente. Più avanti, tra via Buozzi e via Ticozzi, sarà poi realizzata una rotonda più piccola per consentire ai mezzi che non devono proseguire per la Lecco-Bergamo di tornare indietro.

Per consentire la realizzazione del maxi rondò, verrà demolito l’attuale parcheggio di fronte al centro sportivo – 200 posti auto circa – che sarà spostato nell’area lungo via Don Ticozzi che costeggia i campi 1 e 2 del centro sportivo (l’ex area nomadi). Il nuovo parcheggio metterà a disposizione 380 posti auto. Oltre al piazzale di sosta di fronte al Bione verrà anche chiuso il sottopasso che lo collega all’entrata: bisognerà quindi ragionare sull’opportunità di creare un nuovo ingresso al centro sportivo tra i campi 1 e 2, dove ci sarà il nuovo parcheggio.