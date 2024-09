Quarto ponte, Gattinoni: “Fiduciosi in un adeguamento in tempi celeri”

Il sindaco di Lecco: “Lavorerò per rendere il ponte percorribile in entrambi i sensi”

LECCO – È stata convocata per lunedì 7 ottobre, ore 15.30, presso la sede di Regione Lombardia dall’Assessore alle Infrastrutture e ai Trasporti Claudia Maria Terzi una riunione sull’adeguamento del futuro “quarto ponte” alla presenza della Presidente della Provincia di Lecco, dei Sindaci dei Comuni di Lecco e Pescate e di ANAS Lombardia. In questa sede saranno presentate le soluzioni studiate da ANAS per consentire la transitabilità bidirezionale del futuro manufatto.

“Non posso che accogliere positivamente questa convocazione da parte dell’Assessore Terzi, a lungo ricercata, dove ci saranno finalmente presentate le alternative progettuali di ANAS, che ringraziamo per il grande lavoro profuso”, è il commento del Sindaco di Lecco Mauro Gattinoni –. “In assenza di altre informazioni in merito, posso solo affermare che l’ordine di grandezza economico riportato dall’Assessore Terzi, relativo alla soluzione tecnica ritenuta eventualmente ottimale, sarebbe assolutamente congruo e perfettamente in linea con le nostre aspettative”.

“Il Comune di Lecco, in questo senso, si è dimostrato previdente, partendo da ottobre 2021 con la richiesta, supportata da tutto il Consiglio comunale, di un ponte a doppio senso di marcia” – conclude il Sindaco Gattinoni –. “Siamo fiduciosi che, una volta scelta l’alternativa progettuale, gli Enti preposti sapranno prendersi carico in tempi celeri del reperimento delle risorse e dell’operazione di adeguamento per quella che a oggi, come viene confermato dalla nota diramata, sarebbe un’opera a metà. Da Sindaco della Città di Lecco lavorerò, come sempre fatto, per un ponte percorribile in entrambi i sensi: per il territorio lecchese un’opera del genere non solo è necessaria, ma dovuta”.