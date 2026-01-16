Quarto Ponte illuminato col tricolore: lunedì l’inaugurazione

Oggi l’apertura della maxi rotonda al Bione

Lunedì aprirà il nuovo svincolo di Piona e sarà inaugurato il Quarto Ponte in presenza del Ministro Salvini

LECCO – Una serata simbolica ha fatto da preludio a giorni decisivi per la viabilità lecchese: nella notte di ieri il nuovo Quarto Ponte è stato illuminato con i colori del tricolore, un’immagine che ha anticipato l’apertura e l’inaugurazione di alcune delle opere infrastrutturali più attese sul territorio.

Nella tarda mattinata di oggi è prevista l’apertura al traffico della maxi rotonda del Bione, snodo strategico per la circolazione cittadina. L’opera, destinata a migliorare i flussi veicolari tra la zona sud di Lecco e degli assi principali di collegamento, rappresenta un passaggio concreto verso una viabilità più scorrevole, pur inserendosi in un contesto di lavori ancora in evoluzione.

Lunedì 19 gennaio sarà invece il giorno dell’inaugurazione ufficiale del Quarto Ponte, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. L’apertura del collegamento, attesa da tempo, segna un momento significativo per la mobilità cittadina e per il sistema di attraversamento dell’Adda, con l’obiettivo di alleggerire il traffico su altri punti critici della rete urbana e di migliorare la viabilità sulla direttrice Milano-Valtellina, in vista dell’avvio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Sempre nella stessa giornata di lunedì è prevista anche l’apertura del nuovo svincolo di Piona sulla SS36, intervento che punta a migliorare l’accessibilità alla sponda orientale del lago e a rendere più sicuri e fluidi i collegamenti lungo l’asse viario verso la Valtellina. Un tassello importante per un’area particolarmente sollecitata nei periodi di maggiore afflusso.

Tra aperture operative e inaugurazioni ufficiali, Lecco e il suo territorio si preparano a un fine settimana e a un inizio di settimana segnati dall’entrata in funzione di infrastrutture attese, con effetti diretti sulla mobilità quotidiana.