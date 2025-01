Quarto Ponte, iniziata la posa dell’impalcato: “Sei mesi per completarlo”

Le impressionanti operazioni sono iniziate questa mattina, mercoledì

Sopralluogo in cantiere con anche i sindaci di Lecco, Pescate, la Provincia e Regione

LECCO – Il Quarto Ponte prende concretamente forma: questa mattina, a Pescate, sono infatti iniziate le operazioni di posa delle travi d’acciaio che sorreggeranno la prima parte dell’impalcato, ad innesto della corsia in entrata a Lecco. Le travi, lunghe una trentina di metri, verranno sollevate da apposite gru e posate sulle pile di fondazione realizzate nei mesi scorsi.

Ad assistere agli impressionanti lavori anche i sindaci di Lecco, Mauro Gattinoni, e Pescate, Dante De Capitani, con i rispettivi tecnici, la Provincia di Lecco (presenti la presidente Alessandra Hofmann e il vice Mattia Micheli) e Regione Lombardia con il Sottosegretario Mauro Piazza, invitati da Anas per un sopralluogo al cantiere. A guidare le autorità l’ingegnere Nicola Prisco, responsabile struttura territoriale Lombardia di Anas, che ha dato un aggiornamento sull’avanzamento dei lavori.

Le operazioni di posa delle travi di acciaio che sorreggerranno l’impalcato del ponte dureranno circa sei mesi: “La fase più delicata del cantiere sarà proprio sul lato lecchese – ha fatto sapere il sindaco Mauro Gattinoni – come ci è stato spiegato dall’ingegner Prisco, le travi che verranno assemblate, che avranno uno spessore dai 3 ai 5 metri, via via che verranno montate saranno ‘spinte’ sulle pile di fondazione del ponte verso Pescate e il centro del lago tramite un sistema di scorrimento su pilastri provvisori”.

I lavori di carpenteria per l’assemblaggio delle travi lato Lecco inizieranno il 5 febbraio: “Nel giro di sei mesi la dorsale del futuro Quarto Ponte dovrebbe essere pronta e si procederà poi al resto dei lavori – ha fatto sapere Gattinoni – l’obiettivo dichiarato e confermato anche nel sopralluogo di questa mattina è di terminare l’opera entro la fine dell’anno, in tempo per l’appuntamento olimpico”.

Curiosità, l’intervento di oggi arriva a 40 anni esatti dall’inaugurazione del vicino Terzo Ponte, o Ponte Manzoni: “Era il 28 gennaio del 1985 – ha ricordato Gattinoni – dopo la grande nevicata si inaugurò l’infrastruttura, ai tempi dell’allora sindaco Paolo Mauri”.

“Oggi è una giornata storica – ha dichiarato soddisfatto anche il sindaco di Pescate Dante De Capitani – i lavori procedono spediti e il Quarto Ponte sarà presto visibile ed entro la fine dell’anno terminato”.

Lato Lecco, inoltre, si attende il via libera per poter iniziare i lavori relativi alla nuova viabilità del Bione, ad innesto con il futuro ponte: il progetto esecutivo è arrivato nei giorni scorsi in Comune e attualmente è al vaglio dei tecnici, dopo di che passerà in Giunta per l’approvazione.