Quarto Ponte, lunedì 19 gennaio l’inaugurazione col Ministro Salvini

Il ponte, inserito nelle opere olimpiche di Milano-Cortina 2026, è strategico per tutto il territorio
Venerdì 16 gennaio, invece, entrerà in funzione la maxi rotonda del Bione
LECCO – Dopo la posa della prima pietra della ciclabile Pradello-Abbadia il 15 dicembre scorso, il Ministro Matteo Salvini sarà di nuovo a Lecco lunedì prossimo, 19 gennaio, questa volta per inaugurare il nuovo quarto ponte tra Pescate e Lecco.
A confermalo è stato lo stesso sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, anche se si attende l’ufficialità di Anas con i dettagli della cerimonia. Un’opera tanto attesa per tutto il nostro territorio, un investimento di 30 milioni di euro per la realizzazione di una nuova corsia dedicata a scavalco del fiume Adda da Pescate verso Lecco, con accanto una pista ciclabile.
Il nuovo ponte è un’opera strategica per migliorare la viabilità sulla direttrice Milano-Valtellina, in vista dell’imminente avvio delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Un’opera che dovrebbe portare notevoli benefici alla viabilità della città di Lecco e dei comuni limitrofi. Venerdì 16 gennaio, invece, entrerà in funzione la maxi rotonda del Bione.