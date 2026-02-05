Quattro Alpini del Gruppo di Acquate tra i volontari di Milano-Cortina 2026

Divisi tra le sedi di Bormio, Livigno e Cortina, sono giunti sul posto nella giornata di mercoledì

Esperienza olimpica per Tiziano Rusconi, Enrico Negri, Paolo Panzeri e Giuseppe Floccari

LECCO – Nella macchina organizzativa delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ci sono anche quattro alpini del Gruppo di Acquate di Lecco chiamati come volontari, con compiti diversi, a collaborare per la buona riuscita del grande evento. Una bella esperienza internazionale per i quattro lecchesi.

Tiziano Rusconi, Enrico Negri, Paolo Panzeri e Giuseppe Floccari sono già sul posto suddivisi tra le sedi olimpiche di Livigno, Bormio e Cortina. Nella giornata di ieri gli sono anche stati assegnati i compiti: Tiziano Rusconi e Paolo Panzeri faranno parte della squadra “lisciamento piste”; Enrico Negri nella squadra dei “driver” e Giuseppe Floccari è tra gli “addetti ingressi”.