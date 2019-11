“Quel ramo del lago…” sul lungolago le luminarie a tema dei Promessi Sposi

Novità di questo Natale, le luminarie sul lungolago grazie ad Amici di Lecco

Da fine novembre si illumineranno insieme alle proiezioni nelle piazze del centro

LECCO – E’ prevista per fine novembre l’accensione delle luminarie e delle proiezioni nelle piazze del centro, la grande novità di quest’anno offerta dagli imprenditori del gruppo di Amici di Lecco.

Gli allestimenti dell’iniziativa “Luci su Lecco” sono stati praticamente ultimati e le apparecchiature posizionate nel cuore della città. Tra le novità delle prossime festività volute dalla neonata associazione Amici di Lecco – che punta a valorizzare la città e a farne riscoprire le enormi potenzialità – ci sono anche le luminarie a tema manzoniano che hanno fatto la loro comparsa sul lungolago.

Luminarie ispirate al tema manzoniano: è stata infatti composta una scritta con le parole che aprono il romanzo “I Promessi Sposi” che accompagneranno passanti e automobilisti in transito. “Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte di monti” è la scritta che sarà illuminata.



Le file parallele di lampadine bianco caldo sono state posizionate sul lungolago Isonzo tra largo Europa (all’altezza di via Nazario Sauro) e Piazza Cermenati (in corrispondenza del Palazzo delle Paure) e accoglieranno i visitatori che entrano a Lecco provenienti dal Ponte Kennedy. Una modalità nuova per presentare la città a chi arriva da fuori, un biglietto da visita originale che non passa certo inosservato. Questa scritta luminosa e letteraria è stata resa possibile grazie al contributo di alcuni commercianti del lungolago e grazie a Confcommercio Lecco.

“Ormai mancano pochi giorni all’accensione – sottolinea il presidente di Amici di Lecco, Antonio Peccati – C’è grande fermento per le novità di questo Natale: tutti si aspettano una città ancora più bella e accogliente. Noi ce la stiamo mettendo tutta. L’idea della scritta luminosa all’ingresso di Lecco ci è piaciuta subito e ha trovato una adesione entusiasta”.

Un nuovo imprenditore associato

Sale a 17 gli imprenditori che hanno aderito ad Amici di Lecco, motivati dalla spinta di fare qualcosa di concreto per Lecco, anche per ‘restituire’ quanto ricevuto. Finora hanno aderito (ma l’iscrizione è sempre aperta) alla associazione Eufrasio Anghileri, Andrea Beri, Natale Castagna, Giovanni Cogliati, Luigi Colombo, Maria Grazia Dell’Oro, Mario Invernizzi, Ausilia Irace, Renato Mariani, Luca Arturo Montanelli, Daniele Nava, Antonio Peccati, Alberto Pedretti, Lorenzo Riva, Rodolfo Riva, Antonio Tirelli, Paolo Valassi.

Per dare visibilità al progetto e per fare conoscere le iniziative sono stati realizzati un sito (www.amicidilecco.it) e una pagina Facebook.

LUMINARIE IN CENTRO GRAZIE A 200 NEGOZIANTI

Aggiornata la galleria fotografica delle attività aderenti