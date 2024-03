“Quelli del Cerro Torre”, a 50 anni dall’impresa il libro Giorgio Spreafico

La scalata dei Ragni nel nuovo volume dell’autore lecchese

Le pagine raccontano l’impresa di 50 anni fa

LECCO – Mezzo secolo dopo, la scalata dei Ragni come mai raccontata, ma anche le altre emozionanti storie che legano la “montagna impossibile” alla Grigna. Da quei giorni grandi sono passati cinquant’anni, eppure la storica impresa compiuta dai Ragni di Lecco il 13 gennaio del 1974 sulla parete ovest del Cerro Torre in qualche modo resta ancora da scoprire. E’ in uscita il libro dal titolo “Quelli del Cerro Torre” di Giorgio Spreafico, autore ben noto agli appassionati delle vette e libro pubblicato da Teka Edizioni.

Il progetto editoriale è stato sostenuto da ConfCommercio Lecco, C.A.M.P., Rock Experience, df Sport Specialist, gruppi alpinistici Gamma e Ragni, Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino.

In questo lavoro l’ascensione guidata da Casimiro Ferrari, con il quale giunsero in cima, a quota 3.128, Mario Conti, Daniele Chiappa e Pino Negri, sarà per la prima volta calata nel suo contesto storico, in un viaggio di scoperta che arriverà fino al cuore di una stagione straordinaria e irripetibile dell’alpinismo italiano.

Ricongiungendo i sogni e i gesti degli scalatori a frammenti di vita quotidiana e a una gran mole di retroscena inediti, il libro svelerà anche la palpitante “altra faccia” della spedizione e delineerà il percorso attraverso il quale la sfida riuscì a coinvolgere i lecchesi con un’intensità senza uguali.

Non mancano però altri elementi di interesse nel nuovo libro di Spreafico, che infatti propone l’ultima intervista a Casimiro Ferrari, i ritratti dei suoi compagni, gli incontri con alcuni dei maggiori protagonisti entrati in scena sulle pareti del Grido di Pietra (Ermanno Salvaterra, Cesare Maestri, Rolando Garibotti, Thomas Ulrich) e la più aggiornata e dettagliata cronistoria delle imprese e delle controversie incardinate alla celebre vetta, per molti la più bella di tutte.