In cattedra i biologi Manuela Monti e Carlo Alberto Redi

Tema della serata “La diversità umana e l’errore della ‘razza’ le parole e il DNA”

LECCO – Terzo appuntamento per il ciclo di incontri “Pensare l’Evoluzione” promosso dall’associazione culturale “Frammenti di Filosofia” e da “Mechrì, laboratorio di filosofia e cultura”.

Questa sera, mercoledì, alle 20.45 nella sala conferenze di Confindustria Lecco e Sondrio di via Caprera a Lecco,saliranno in cattedra i biologi Manuela Monti e Carlo Alberto Redi per trattare del tema “La diversità umana e l’errore della ‘razza’ le parole e il DNA”.

Sarà questo il terzo appuntamento della rassegna “Pensare l’Evoluzione” che si chiuderà giovedì 2 maggio, con una tavola rotonda alla quale parteciperanno Florinda Cambria, Tommaso Di Dio, Manuela Monti, Andrea Parravicini, Carlo Alberto Redi e Carlo Sini.