Questura di Lecco. “Donazione olimpica” per la Polizia di Stato

L’attività itinerante proseguirà anche nel 2026 in vista dei Giochi di Milano Cortina in collaborazione con AVIS

All’iniziativa hanno partecipato anche alcuni volontari dei Vigili del Fuoco di Lecco

LECCO – La Questura di Lecco ha aperto le proprie porte all’Associazione Donatori Volontari della Polizia di Stato “Donatorinati”, che ha fatto tappa in città con una nuova giornata di raccolta sangue, confermando anche per il 2026 il proprio impegno itinerante sul territorio nazionale. L’iniziativa, intitolata “Donazione olimpica: un gesto che vale l’oro”, si inserisce nel percorso di avvicinamento ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina in collaborazione con AVIS e punta a una raccolta straordinaria di sangue legata a un evento di rilevanza internazionale.

Protagonisti della giornata sono stati gli appartenenti della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno della provincia di Lecco, affiancati da alcuni volontari dei Vigili del Fuoco di Lecco. Tutti coinvolti in un’azione concreta di solidarietà, con l’obiettivo comune di incrementare le scorte di sangue attraverso una partecipazione diretta e volontaria.

L’appuntamento si è svolto in mattinata, trasformando gli spazi della Questura in un punto di riferimento per la donazione, grazie alla collaborazione con “Donatorinati”, realtà che da anni promuove la cultura del dono all’interno della Polizia di Stato e non solo. Un gesto che, come sottolineato nel titolo dell’iniziativa, “vale l’oro”, perché capace di tradurre i valori del servizio e della vicinanza ai cittadini in un’azione semplice ma essenziale.

Per gli operatori della Polizia di Stato coinvolti, la partecipazione ha rappresentato un’ulteriore conferma del proprio impegno quotidiano, espresso anche attraverso il messaggio simbolico dell’#EsserciSempre: esserci non solo nel garantire sicurezza, ma anche nel rispondere, con responsabilità e senso civico, a un bisogno fondamentale della collettività.