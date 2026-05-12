Questura di Lecco, il Commissario Riccardo Invernizzi alla guida di Personale e Logistica

Il Questore Stefania Marrazzo ha accolto il Commissario Riccardo Invernizzi, neo assegnato alla Questura di Lecco dopo il 113° Corso bis per Commissari della Polizia di Stato

LECCO – Nuovo incarico alla Questura di Lecco per il Commissario dott. Riccardo Invernizzi, accolto nei giorni scorsi dal Questore Stefania Marrazzo in occasione della sua assegnazione al capoluogo lariano dopo la frequenza del 113° Corso bis di Formazione per Commissari della Polizia di Stato.

Nato a Lecco il 6 novembre 1975, Invernizzi è laureato in Giurisprudenza all’Università Milano-Bicocca ed è entrato nella Polizia di Stato nel 1999. La sua prima assegnazione è stata alla Sezione Polizia Stradale di Brescia – Distaccamento di Montichiari, dove ha prestato servizio fino al 2004, anno del trasferimento alla Questura di Lecco.

Nel corso degli anni il dott. Riccardo Invernizzi ha ricoperto diversi incarichi all’interno della Questura lecchese, maturando un percorso professionale che lo ha portato dalla qualifica di agente a quella di sovrintendente, ottenuta nel 2016 dopo il superamento del concorso interno per Vice Sovrintendente della Polizia di Stato. L’anno successivo ha conseguito anche la qualifica di ispettore, vincendo il concorso interno per Vice Ispettore della Polizia di Stato.

Durante il servizio a Lecco ha lavorato all’Ufficio di Gabinetto, all’Ufficio Immigrazione e successivamente all’Ufficio del Personale. Nel 2025, dopo aver superato il concorso per funzionari della Polizia di Stato, ha frequentato il corso di formazione alla Scuola Superiore di Polizia di Roma, conseguendo inoltre il master universitario di II livello in “Organizzazione, management pubblico e leadership nella pubblica sicurezza” all’Università Luiss Guido Carli.

Al Commissario Invernizzi è stato affidato l’incarico di responsabile dell’Ufficio Personale e dell’Ufficio Tecnico Logistico della Questura di Lecco. Il Questore Marrazzo gli ha rivolto il benvenuto e gli auguri di buon lavoro per il nuovo incarico.