Raccolta fondi per il servizio di cure palliative pediatriche con la Pigiama Run della Lilt

Appuntamento venerdì 18 settembre alla Piccola a Lecco con la quarta edizione della Pigiama Run della Lilt

Il ricavato andrà a sostegno del servizio di Cure Palliative Pediatriche attivo in ospedale a Merate dal 2024: “In cura una trentina di pazienti a domicilio e una cinquantina in ambulatorio”

LECCO / MERATE – Torna la Pigiama Run con il suo carico di solidarietà per i bambini seguiti dal servizio di Cure palliative pediatriche, attivo dal 2024 all’interno di Asst Lecco.

L’appuntamento è per venerdì 18 settembre alle 19 quando, dalla Piccola a Lecco, partirà la camminata per le vie della città manzoniana rigorosamente in pigiama (il ritrovo è fissato alle 18 per la consegna dei pettorali).

Giunta alla quarta edizione, l’iniziativa, promossa dalla Lilt, avrà anche quest’anno una finalità benefica: il ricavato dalla partecipazione servirà infatti per sostenere le attività del servizio di Cure Palliative pediatriche dell’ospedale San Leopoldo Mandic di Merate. Guidato dalla dottoressa Francesca Cortinovis, il servizio si contraddistingue come un unicum del territorio: “Abbiamo in carico una trentina di pazienti a domicilio che seguiamo all’interno di tutto il perimetro di Asst Lecco in collaborazione con il Di.Fra, dipartimento delle fragilità – ha precisato Cortinovis -. A questi si aggiunge la cinquantina di pazienti che sono seguiti in ambulatorio, prevalentemente a Merate, ma anche a Lecco”.

Nel corso degli ultimi mesi, l’equipe in servizio alle cure palliative pediatriche si è irrobustita e strutturata con l’innesto di due nuove infermiere, il coinvolgimento di altri tre medici (Barbara Peruzzi, Anna Vaccari e Daniela Zanta) e l’apporto di specialisti quali logopedisti, psicologi e fisioterapisti. “Il gruppo si sta completando” ha sottolineato con orgoglio Cortinovis, ringraziando la Lilt e tutti i colleghi per il lavoro svolto.

Grazie ai circa 25mila euro raccolti con l’edizione 2025 della Pigiama Run è stato possibile acquistare attrezzature da mettere a disposizione dell’ospedale come lettini e sollevatori. “Per quest’anno abbiamo già alcune idee in mente di come utilizzare i fondi che verranno raccolti” ha anticipato Cortinovis. “Ci servirebbe infatti un ecografo per l’ambulatorio e potrebbe essere utile anche un’auto per recarsi nei vari domicili visto che gli spostamenti da effettuare sono notevoli”.

“Noi ci siamo” le ha fatto eco Paolo Ripamonti, presidente di Lilt Lecco, consegnando simbolicamente l’assegno frutto della raccolta fondi promossa con la Pigiama Run del 2025. “Iniziative come questa rispecchiano le nostre finalità istituzionali e siamo ben contenti di organizzarle, permettendo di continuare a sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione delle malattie oncologiche”.

Soddisfatto e orgoglioso di questa collaborazione si è detto anche Gianluca Peschi, direttore socio sanitario di Asst Lecco: “La Pigiama Run è molto di più di un evento simbolico: è un’occasione importante di solidarietà e sensibilizzazione che testimonia quanto la collaborazione tra sanità, associazioni e cittadini possa generare un valore reale per il territorio. La raccolta fondi a favore delle Cure Palliative Pediatriche rappresenta un aiuto concreto per migliorare servizi e percorsi di assistenza dedicati ai nostri piccoli pazienti e alle loro famiglie”.

Non resta quindi che presentarsi venerdì 18 settembre alla Piccola: per partecipare è necessario presentarsi in pigiama o in tuta per richiamare gli abiti usati dai piccoli pazienti spesso costretti a trascorrere dei lunghi periodi in ospedale o a casa durante le cure. Per ulteriori informazioni e per iscrizioni (il contributo minimo richiesto è di 15 euro) è possibile visitare il sito: https://www.pigiamarun.it/lecco