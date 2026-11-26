La versione 3.1.0 è disponibile su App Store e Google Play

Tra le novità l’archivio delle fulminazioni, il download delle mappe radar e notifiche più affidabili

LECCO – Monitorare temporali e precipitazioni in tempo reale, ricevere notifiche più tempestive e consultare l’archivio delle fulminazioni. Sono alcune delle novità di RadarLOM 3.1.0, la nuova versione dell’applicazione meteo di Arpa Lombardia, pensata per migliorare velocità, precisione e affidabilità dei servizi offerti agli utenti.

L’aggiornamento è già disponibile per il download su App Store e Google Play e permette di seguire direttamente dallo smartphone l’evoluzione e l’intensità delle precipitazioni su tutto il territorio regionale.

Tra gli elementi centrali del rinnovamento c’è il potenziamento dei prodotti della rete regionale dei radar meteorologici in banda X, strumenti che operano con frequenze intorno ai 9,5 GHz. Questa tecnologia consente di osservare i fenomeni temporaleschi con un elevato dettaglio spaziale e aggiornamenti ogni cinque minuti.

I radar lombardi sono inoltre integrati con i dati provenienti dalla rete svizzera, i cui strumenti coprono anche parte del territorio regionale. Una collaborazione che permette di garantire una copertura completa e dettagliata della Lombardia.

Tra le principali novità della versione 3.1.0 figura l’introduzione dell’archivio dei fulmini. Attraverso le mappe storiche è possibile visualizzare le fulminazioni registrate sul territorio, con aggiornamenti ogni cinque minuti. Le mappe radar possono inoltre essere scaricate direttamente sul dispositivo e condivise in pochi passaggi.

Novità anche sul fronte delle notifiche: il sistema di invio è stato ottimizzato per rendere più rapidi e affidabili gli avvisi relativi alle precipitazioni intense nelle aree selezionate dall’utente. L’applicazione è stata inoltre migliorata sul piano delle prestazioni, con l’obiettivo di garantire maggiore stabilità e reattività anche nei momenti di massimo traffico, come durante i temporali più intensi.

L’aggiornamento interviene anche sulle funzionalità già presenti, perfezionando gli strumenti dedicati alla probabilità di grandine, alle previsioni meteorologiche comunali e alla consultazione dei dati dei pluviometri.

In particolare, il livello cartografico dedicato alla grandine permette di ottenere una stima, elaborata a partire dalle misurazioni radar, della probabilità che una cella temporalesca stia producendo grandine al suolo. Un’informazione utile per riconoscere tempestivamente i fenomeni potenzialmente più impattanti e adottare comportamenti di autoprotezione.

Restano disponibili anche le previsioni per tutti i Comuni lombardi, con dettaglio orario fino a cinque giorni, e la possibilità di consultare i dati sulle precipitazioni effettivamente registrate al suolo attraverso la rete regionale di monitoraggio dei pluviometri.

Arpa Lombardia precisa tuttavia che le notifiche di RadarLOM hanno una funzione esclusivamente informativa e di supporto all’autoprotezione. Consentono agli utenti di seguire l’evoluzione dei fenomeni osservati dalla rete radar, ma rappresentano uno strumento complementare e non sostitutivo rispetto alle allerte ufficiali della Protezione Civile per i rischi temporali, idrometeorologici e idrogeologici.