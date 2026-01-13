Rancio. 25 volontari dell’antincendio al lavoro sulla pista tagliafuoco

Proseguono la pulizia e la manutenzione lungo il vallo paramassi
L’intervento ha riguardato il tratto che, della teleferica, scende verso via Montebello
LECCO – Una nuova mattinata di pulizia, domenica scorsa, per i volontari del gruppo Antincendio Boschivo Alpini Monte Medale che fa capo alla Comunità montana Lario Orientale Valle San Martino. 25 i volontari impegnati nei lavori di manutenzione della pista tagliafuoco lungo il vallo paramassi.
L’intervento ha riguardato il tratto che, della teleferica, scende verso via Montebello: tagliata la vegetazione infestante così da poter intervenire in maniera più efficace in caso di incendio. Il gruppo “pensionati”, nella giornata di lunedì, ha effettuato tutte le opere di finitura ripulendo la strada con i soffiatori.
