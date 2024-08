Rancio. Nuovo contributo per l’antincendio: “Grazie a chi ci sostiene da 45 anni”

Col bando della Fondazione Comunitaria e il sostegno degli sponsor, nuovi scarponi per i 33 volontari

“L’appoggio e il sostegno di tutti, ancora una volta, ci consentono di proseguire nella manutenzione del vallo paramassi”

LECCO – Nuovi scarponi per i 33 volontari della Squadra Antincendio Boschivo Alpini Monte Medale che, ormai da 45 anni, si occupa della pulizia del vallo paramassi che si sviluppa ai piedi del Monte San Martino da via Montebello a Rancio fino a Laorca. Un piccolo gesto che fa capire quando questa associazione, che fa capo alla Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, sia legata al territorio e come ogni contributo possa trasformarsi in un prezioso aiuto verso l’opera dei volontari.

Il capogruppo Mario Fusi, a nome di tutti i volontari, ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che, con la generosa donazione, hanno permesso di realizzare il progetto di acquisto degli scarponi attraverso il bando indetto dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese.

“L’acquisto permetterà ai volontari di esercitare in maggior sicurezza il loro lavoro. Ogni anno la squadra si fa carico della pulizia e manutenzione del tratto del vallo paramassi che si estende da Laorca sino in via Montebello – ha spiegato Fusi -. Il costante impegno dei nostri volontari permette di mantenere la pista tagliafuoco sempre pulita e quindi accessibile, in caso di necessità, sia ai mezzi di soccorso che a quelli antincendio, oltre a consentire ai cittadini di utilizzarla per tranquille passeggiate nel verde a piedi o in mountain-bike”.

La squadra in questi anni si è arricchita di nuovi mezzi, nuove attrezzature e dispositivi di protezione individuali grazie alle donazioni di alcuni sostenitori, sia pubblici che privati, che credono nel lavoro del gruppo e non l’hanno mai abbandonato, sostenendolo con costanza durante il suo cammino.

“Un grosso grazie di cuore a coloro che non sono semplici sponsor ma sono soprattutto amici, in particolare alla Banca della Valsassina, alle Trafilerie di San Giovanni, a Invernizzi Luciano e Figli, a Lario Reti Holding, ad Acinque, a Mountain Shop Lecco, all’Associazione Alpini Mante Medale e all’amico Giulio. Un grazie anche alla Fondazione Comunitaria del Lecchese nelle persone del presidente Maria Grazia Nasazzi e al segretario generale Paolo Dell’Oro, non solo per l’importante contributo economico ma per la nella raccolta dei fondi, e infine a Marta e Amalia per la loro disponibilità – ha concluso Fusi -. L’appoggio e il sostegno di tutti, ancora una volta, ci consentono di proseguire l’opera dei volontari del gruppo che, a fine anno, celebrerà i 45 anni di vita”.