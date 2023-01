Regionali. Ambientalmente presenta la candidata Monica Coti Zelati

Lanciata la candidatura della lecchese Monica Coti Zelati alle regionali

Ambiente, mobilità e turismo sostenibile tra i temi della campagna elettorale di Ambientalmente

LECCO – Parte la campagna elettorale anche per Ambientalmente, il movimento ecologista che a Lecco è parte integrante della maggioranza di centrosinistra a sostegno del sindaco Gattinoni e che alle regionali lombarde ha aderito al “Patto Civico per Majorino”.

Sono due i candidati consiglieri di riferimento per Ambientalmente: il varesotto Dino De Simone, capolista della civica, e la lecchese Monica Coti Zelati, già consigliere comunale a Lecco. Venerdì sera è stata lanciata la candidatura di entrambi in una serata pubblica organizzata a ‘Melovivo’, realtà giovanile di Ballabio.

Ex insegnante d’inglese al Parini, in pensione dalle scorso settembre, Monica Coti Zelati è di casa a Rancio, “quartiere a cui sono molto affezionata così come il San Martino, la mia montagna” racconta.

“Come esperienze personali, tengo molto al mio passato negli scout, che mi ha avvicinato molto alle tematiche ambientali, oltre ovviamente alla scuola, mondo che mi appartiene e ancora oggi tengo vivo il mio impegno con l’associazione ‘Lezioni al Campo’ insegnando l’italiano agli stranieri – spiega – dal punto di vista amministrativo, ho fatto parte per diverso tempo del comitato di quartiere di Rancio, San Giovanni e Laorca. Sono diventata consigliere comunale del PD nel secondo mandato di Brivio, e nel 2018, insieme ad Anna Niccolai, abbiamo inaugurato il gruppo di Ambientalmente in consiglio comunale”.

Alle regionali “vogliamo portare avanti le istanze ambientaliste, guardando in particolare all’ambito della mobilità e trasporti, al turismo sostenibile sulle nostre montagne e all’efficientamento degli edifici di proprietà degli enti pubblici – spiega Monica Coti Zelati – servono interventi sulla linea ferroviaria tra Lecco e Milano, così come verso Tirano dove in alcuni tratti sono ancora a binario unico, e ancora la linea Lecco-Como. Sappiamo che con le olimpiadi arriveranno dei finanziamenti ma molto in ritardo e sopratutto saranno finalizzati alle infrastrutture stradali, quindi al trasporto su gomma. Dal nostro punto di vista crediamo invece sia necessario investire maggiormente sul trasporto ferroviario per cercare di ridurre il traffico sulle strade e quindi l’inquinamento”.

Il tema dell’efficientamento energetico incrocia quello dell’abitare: “Molte case Aler, di proprietà della Regione, sono sfitte perché necessitano di manutenzioni – ha ricordato la candidata lecchese – L’impressione è che il bonus 110% sia stato fruito da categorie dal reddito medio-alto anziché da chi ne avrebbe avuto più bisogno”.

“I cittadini, stretti tra le politiche locali e nazionali, spesso non danno così importanza alle elezioni regionali che invece sono fondamentali – ha concluso Monica Coti Zelati – perché le decisioni prese in Regione influiscono sulla nostra vita quotidiana”.