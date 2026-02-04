Regione. Donazione di sangue, protocollo tra Avis e Vigili del Fuoco Volontari

L’intesa rafforza la rete solidale lombarda anche in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Fontana: “La sinergia tra volontariato e istituzioni rappresenta un valore aggiunto concreto per il bene comune”

MILANO – Rafforzare la cultura della donazione di sangue e plasma e consolidare l’impegno solidale sul territorio: è questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato a Palazzo Pirelli tra AVIS Nazionale e l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari (ANVVFV), alla presenza delle istituzioni regionali.

Alla sottoscrizione hanno partecipato i presidenti Oscar Bianchi per AVIS Nazionale e Sergio Aureli per l’ANVVFV, con gli assessori regionali al Welfare Guido Bertolaso e alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa. Presente anche il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, che ha sottolineato il valore strategico dell’intesa.

“Regione Lombardia – ha commentato il presidente Attilio Fontana – è orgogliosa di sostenere e tenere a battesimo una collaborazione così importante tra due realtà fondamentali per la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini. In un momento storico di grande rilevanza per il nostro territorio, la sinergia tra volontariato e istituzioni rappresenta un valore aggiunto concreto per il bene comune”.

L’accordo prevede il coinvolgimento delle sedi territoriali di AVIS e dei Vigili del Fuoco Volontari per promuovere iniziative di sensibilizzazione rivolte sia agli operatori sia alla cittadinanza, favorendo la nascita di gruppi di donatori AVIS all’interno dei corpi dei vigili del fuoco volontari. Un contributo concreto al raggiungimento dell’autosufficienza nazionale di sangue ed emocomponenti, attraverso le unità di raccolta AVIS e delle aziende sanitarie.

Il protocollo assume un significato particolare anche in vista dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, che porteranno sul territorio milioni di persone e richiederanno una disponibilità adeguata di sangue e plasma per garantire la sicurezza sanitaria.

“Due eccellenze del nostro Paese – ha detto l’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso – firmano oggi un accordo importante. Si tratta di pilastri del mondo del volontariato che si uniscono per portare avanti un esempio di donazione tra i più necessari. La nostra regione anche in questo ambito rappresenta un punto di riferimento, ma dobbiamo migliorare i numeri della raccolta plasma. Il dono di sangue e plasma, infatti, è fondamentale in tantissime situazioni. Pensiamo ad esempio a quanto avvenuto lo scorso anno a Christian Di Martino, il poliziotto ferito a Milano, che durante l’intervento chirurgico ha avuto bisogno di oltre 100 sacche di sangue. Ricordiamocelo sempre: dietro a ogni operazione, più o meno complessa, c’è sempre la disponibilità di emocomponenti. Grazie ad AVIS e ai Vigilidel Fuoco Volontari”.

Sulla stessa linea l’assessore Romano La Russa: “La promozione del volontariato e della cultura della solidarietà è una priorità per Regione Lombardia. I Vigili del Fuoco volontari sono un presidio essenziale per la sicurezza delle nostre comunità e, con questo protocollo, rafforzano ulteriormente il loro impegno civico anche nella tutela della salute collettiva”.

La collaborazione tra AVIS e ANVVFV punta quindi a rafforzare le sinergie operative, sostenere il volontariato e consolidare una rete solidale capace di rispondere in modo efficace ai bisogni sanitari del territorio, in linea con l’impegno della Regione a essere sempre più punto di riferimento per la solidarietà e la protezione della collettività.