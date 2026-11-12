Regione e Fondazione Cariplo, 18,5 milioni per i progetti di vita delle persone con disabilità

Approvata la convenzione attuativa per il bando “Destinazione Autonomia”

Le risorse sosterranno percorsi abitativi, sociali e lavorativi

LECCO – Regione Lombardia e Fondazione Cariplo rafforzano la collaborazione per sostenere l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità. La Giunta regionale ha approvato la convenzione attuativa con la Fondazione per il bando congiunto “Destinazione Autonomia: Progetti di vita, progetti di territorio”, che mette a disposizione complessivamente 18,5 milioni di euro: 8,5 milioni stanziati dalla Regione e 10 milioni da Fondazione Cariplo.

Il provvedimento è stato proposto dall’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, e dà attuazione all’accordo quadro di collaborazione tra i due enti. La convenzione introduce anche alcune modifiche e integrazioni ai requisiti del bando, definite a seguito di ulteriori approfondimenti condivisi tra Regione e Fondazione Cariplo.

L’obiettivo è rendere gli interventi più efficaci e vicini ai bisogni delle persone, alle caratteristiche dei territori e alle esigenze dei soggetti coinvolti. La misura punta a sostenere programmi e reti territoriali capaci di accompagnare le persone con disabilità nella costruzione e nella realizzazione del proprio Progetto di Vita.

Gli interventi riguarderanno in particolare tre ambiti: autonomia abitativa, inclusione sociale e lavorativa e partecipazione alla vita della comunità. L’intento è favorire percorsi personalizzati che permettano a ciascuna persona di compiere le proprie scelte e sviluppare una maggiore indipendenza.

“Con 18,5 milioni di euro mettiamo in campo un investimento importante per costruire nuove opportunità di autonomia e inclusione per le persone con disabilità – ha dichiarato l’assessore Elena Lucchini –. Gli 8,5 milioni di Regione Lombardia, ai quali si aggiungono i 10 milioni messi a disposizione da Fondazione Cariplo, rappresentano il valore di un’alleanza concreta tra pubblico e privato sociale, capace di moltiplicare le risorse e generare progettualità sui territori”.

Lucchini ha sottolineato la volontà di mettere al centro la persona e il suo diritto a costruire il proprio futuro: “Vogliamo che ogni persona possa essere protagonista del proprio Progetto di Vita, trovare risposte personalizzate ai propri bisogni e avere la possibilità di scegliere dove e come vivere, partecipare alla comunità e realizzare le proprie aspirazioni. Con questo provvedimento rafforziamo ulteriormente uno strumento che punta a trasformare l’autonomia da principio in opportunità concreta”.

Anche Claudia Sorlini, vicepresidente di Fondazione Cariplo, ha evidenziato l’importanza di costruire percorsi a partire dai desideri e dalle capacità delle persone con disabilità. “L’autonomia si costruisce nella quotidianità, attraverso la possibilità di scegliere dove vivere, lavorare, coltivare relazioni e partecipare attivamente alla vita della propria comunità”, ha osservato.

Perché queste possibilità siano realmente accessibili, secondo Sorlini è necessario integrare le diverse dimensioni della vita e mettere in relazione le competenze presenti sui territori. Con il bando, Fondazione Cariplo mette a disposizione 10 milioni di euro e rinnova la collaborazione con Regione Lombardia. “Il ruolo delle reti locali è decisivo: enti pubblici, Terzo settore e comunità possono mettere in relazione competenze e opportunità, superando la frammentazione delle risposte”, ha aggiunto. Il Progetto di Vita diventa così il punto di partenza per accompagnare ogni persona nelle proprie scelte e riconoscerle il diritto a essere protagonista del proprio futuro.

Con l’approvazione della convenzione attuativa si consolida dunque la collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, attraverso un modello che punta sulle alleanze territoriali e mette al centro le capacità, le aspirazioni e il diritto alla partecipazione delle persone con disabilità.