Regione Lombardia: 11,2 milioni di euro in attrezzature alla Protezione Civile

L’assessore La Russa: “Stiamo già lavorando alla preparazione del bando”

Potranno accedere singoli Comuni, Unioni, Enti Parco e le Comunità Montane. Basta solo una convenzione in corso con un ODV

MILANO – La Giunta della Regione Lombardia, su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile, Romano La Russa, ha approvato una delibera che prevede l’assegnazione di una dotazione finanziaria di 11,2 milioni di euro per il triennio 2023-2025. Tale finanziamento sarà utilizzato per l’acquisto di mezzi e attrezzature destinate esclusivamente alla Protezione Civile e sarà accessibile ai Comuni, singoli o associati, alle Unioni di Comuni, alle Comunità Montane ed agli Enti Parco che sono dotati di un Gruppo comunale/intercomunale di Protezione Civile iscritto all’Elenco Territoriale della Lombardia e operativo al momento della pubblicazione del bando.

La delibera approvata include già i criteri per l’erogazione dei contributi. Tuttavia, è prevista la partecipazione al bando anche per i Comuni singoli o associati, le Unioni di Comuni, gli Enti Parco e le Comunità Montane che, pur non avendo un Gruppo comunale/intercomunale di Protezione Civile, abbiano una convenzione in corso con un’Organizzazione di volontariato di protezione civile (ODV) iscritta all’Elenco Territoriale della Lombardia ed operativa al momento della pubblicazione del bando.

“L’obiettivo di questo provvedimento – ha dichiarato l’assessore La Russa – è fornire ulteriori strumenti di grande importanza ai volontari della Protezione Civile, che sono sempre in prima linea. Stiamo già lavorando alla preparazione del bando, che contiamo di pubblicare al più presto, in modo che i partecipanti possano organizzarsi al meglio e avere il tempo necessario per rendicontare le spese sostenute entro la data stabilita, il 31 ottobre 2025″.

In aggiunta, nel momento in cui verrà stilata la graduatoria finale delle domande ammesse a finanziamento, le risorse eventualmente rimaste disponibili a causa di rinunce potranno essere utilizzate per scorrere la graduatoria, anche per contributi inferiori al 90%.

Infine, è importante sottolineare che la dotazione finanziaria potrebbe subire un aumento in base alle disponibilità di bilancio, al fine di soddisfare le richieste ammissibili che non hanno ricevuto un contributo a causa dell’esaurimento delle risorse.

“L’impegno della Regione Lombardia per questo settore è sempre stato molto forte”, ha concluso l’assessore La Russa, “e questo provvedimento rappresenta un’ulteriore testimonianza di tale impegno”.