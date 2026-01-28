Regione Lombardia: approvata la legge su sport e volontariato

Il sottosegretario Mauro Piazza: “Lo sport non è solo competizione, ma educazione”

Stanziati 100 mila euro annui per il biennio 2026-2027

LECCO – L’approvazione in Consiglio regionale del Progetto di legge n. 23 sulla “Promozione dell’ideale sportivo e del volontariato in ambito sportivo” viene letta dalla Lega come un passaggio significativo per rafforzare il ruolo sociale dello sport e sostenere il volontariato nelle comunità lombarde. A commentare il via libera al provvedimento è Mauro Piazza, sottosegretario di Regione Lombardia e consigliere regionale leghista.

Secondo quanto dichiarato da Piazza, la legge nasce con l’obiettivo di valorizzare lo sport non soltanto come attività competitiva, ma come strumento educativo fondato su rispetto della persona, lealtà, correttezza e inclusione, riconoscendo al tempo stesso il ruolo centrale del volontariato sportivo nell’organizzazione delle attività e degli eventi sul territorio. “Lo sport non è solo competizione, ma educazione, rispetto delle regole, inclusione e solidarietà”, ha affermato il sottosegretario, sottolineando come il volontariato rappresenti una risorsa fondamentale per le comunità locali.

Il provvedimento prevede anche la promozione, nelle scuole di ogni ordine e grado, di attività legate al volontariato sportivo, con finalità di sostegno alle fasce sociali più fragili e di prevenzione di fenomeni come baby gang, bullismo e cyberbullismo. Un’azione che, nelle intenzioni espresse da Piazza, punta a diffondere una cultura della solidarietà attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e formative. “Lo sport – ha aggiunto – è uno strumento straordinario di prevenzione contro bullismo, baby gang, discriminazione ed emarginazione sociale”.

Tra le iniziative contenute nella legge figura anche l’istituzione della Giornata regionale dell’ideale sportivo e del volontariato nello sport, fissata al 5 dicembre, in coincidenza con la Giornata internazionale del volontariato, oltre alla previsione di borse di studio, bandi di concorso e forme di sostegno alle associazioni sportive e ai volontari.

Secondo il sottosegretario Piazza, anche il territorio lecchese potrà trarre benefici concreti dal nuovo impianto normativo, grazie alla presenza diffusa di associazioni sportive e volontari attivi quotidianamente. La legge prevede uno stanziamento di 100 mila euro annui per il biennio 2026-2027, destinati a borse di studio, incentivi per i volontari e contributi alle associazioni sportive, accompagnati da un sistema di monitoraggio biennale per valutarne l’efficacia.