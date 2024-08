Regione Lombardia aumenta i progetti per contrastare disagio e marginalità

Oltre ai 29 progetti già in corso, ne verranno avviati ulteriori 12

“Vogliamo affrontare precocemente e preventivamente le situazioni di rischio”

LECCO – Regione Lombardia intensifica il suo impegno per contrastare e prevenire il disagio giovanile. Oltre ai 29 progetti già in corso, dedicati alla prevenzione e limitazione dei rischi, all’interno per la riduzione del danno e all’inclusione, saranno avviati altri 12 nuovi progetti. Questa iniziativa è resa possibile grazie a nuove risorse pari a 3,3 milioni di euro, portando così l’investimento a circa 11,2 milioni di euro.

Si tratta di un intervento concreto quello del “bando marginalità” che permette di realizzare interventi da attori istituzionali e realtà del mondo associativo. Grazie allo scorrimento della graduatoria, che sarà definito in una delle prossime sedute della Giunta regionale, l’iniziativa assumerà una dimensione ancora più ampia.

“Una scelta voluta – ha affermato l’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Elena Lucchini – per dare seguito e continuità a progetti di valore, che interessano tutto il territorio lombardo e per proseguire il percorso di rafforzamento di reti e filiere di servizi in grado di identificare e affrontare precocemente e preventivamente le situazioni di disagio sociale di giovani e adulti a rischio di marginalità”.