Regione Lombardia, il portale si rinnova con l’Area Personale

Dal 30 settembre la campagna “È tutto qui” racconta il nuovo portale: ogni cittadino può scegliere interessi, servizi e aggiornamenti

“Abbiamo voluto ripensare il rapporto digitale tra Regione e cittadini”, spiega il presidente Attilio Fontana, presentando la nuova impostazione del portale

LECCO – Non più soltanto un sito da consultare, ma uno spazio digitale costruito intorno alle esigenze di ciascun cittadino. È la nuova impostazione del portale di Regione Lombardia, completamente rinnovato e arricchito dall’Area Personale, il punto di accesso attraverso il quale è possibile scegliere gli argomenti di interesse, salvare contenuti e servizi, organizzare raccolte personali e ricevere aggiornamenti mirati.

Il nuovo portale, disponibile all’indirizzo www.regione.lombardia.it, sarà al centro da mercoledì 30 settembre della campagna “È tutto qui”, pensata per raccontare ai cittadini il nuovo modo di vivere i servizi e le informazioni della Regione.

“Abbiamo voluto ripensare il rapporto digitale tra Regione e cittadini partendo da una domanda molto semplice: come possiamo rendere più facile trovare ciò che serve davvero?”, spiega il presidente Attilio Fontana. “Il nuovo portale va in questa direzione: mette ordine, rende più immediata la ricerca e, con l’Area Personale, permette a ciascuno di costruire il proprio spazio, scegliendo ciò che vuole seguire e ritrovando più facilmente servizi e informazioni. È un ulteriore passo nel percorso di una Regione sempre più vicina ai cittadini, anche attraverso gli strumenti digitali”.

Il portale era già stato presentato nei mesi scorsi ed è stato completamente riprogettato con l’obiettivo di rendere la navigazione più semplice, rapida e intuitiva. La nuova homepage mette in primo piano un motore di ricerca più rapido e intelligente, in grado di accompagnare l’utente nella ricerca delle informazioni all’interno del portale e dei principali siti regionali. I contenuti sono organizzati per argomenti, mentre i servizi più utilizzati risultano più facilmente raggiungibili.

Uno spazio specifico è dedicato anche all’informazione istituzionale, con Lombardia Notizie, che porta direttamente nella homepage le tre notizie ritenute più rilevanti della giornata.

La novità principale riguarda però il rapporto tra cittadino e portale. Non è più soltanto l’utente a dover cercare le informazioni: il portale può essere organizzato sulla base degli interessi di chi lo utilizza.

L’Area Personale è infatti lo spazio digitale attraverso il quale ogni cittadino può definire le proprie preferenze. L’accesso avviene tramite identità digitale, con Spid, Cns o Cie, e consente di creare un ambiente personalizzato nel quale ritrovare contenuti, aggiornamenti e servizi di maggiore interesse.

Gli argomenti selezionabili sono numerosi: dalla Sanità al Bollo auto, dall’Istruzione, formazione e lavoro alla Protezione civile, dall’Ambiente e territorio alla Cultura, turismo e sport, fino ad Agricoltura, imprese, infrastrutture, politiche sociali e abitative e alle informazioni istituzionali e di pubblica utilità.

L’utente può inoltre indicare il proprio ruolo e fino a due province di interesse, così da rendere ulteriormente mirata la selezione delle informazioni. All’interno dell’Area Personale è possibile salvare contenuti e servizi tra i preferiti, organizzarli in raccolte personali e ritrovarli più rapidamente. Sono inoltre previsti aggiornamenti e comunicazioni coerenti con le preferenze indicate.

Entra in questo nuovo sistema anche Lombardia Informa, che viene integrato nell’Area Personale. Il servizio conta oggi oltre 70.000 iscritti e continuerà a proporre notizie, aggiornamenti e approfondimenti sulle iniziative regionali, ma all’interno di un ambiente più ampio nel quale le comunicazioni si affiancano alla possibilità di salvare contenuti e servizi e organizzare le proprie preferenze.

Per chi era già iscritto a Lombardia Informa è prevista una nuova registrazione per continuare a ricevere gli aggiornamenti. Nelle prossime settimane gli iscritti riceveranno comunicazioni dedicate con le indicazioni necessarie per completare il passaggio.

Il nuovo modello sarà raccontato attraverso la campagna “È tutto qui”, al via mercoledì 30 settembre. Il messaggio ruota attorno alla possibilità di trovare in un unico spazio ciò che serve, seguire gli argomenti di interesse e costruire un’esperienza digitale personalizzata.

La campagna accompagna così il passaggio da una semplice consultazione del portale a una relazione digitale più personale e continuativa con Regione Lombardia. Il sito diventa quindi non soltanto il luogo nel quale cercare un’informazione, ma anche uno spazio dove raccogliere i propri interessi, conservare i servizi più utili e ricevere gli aggiornamenti scelti.

Un ulteriore momento di presentazione è previsto domenica 8 novembre, quando l’Area Personale uscirà dagli schermi di smartphone e computer per essere presentata al pubblico al Belvedere “Silvio Berlusconi”, al 39° piano di Palazzo Lombardia.

Dalle 10 alle 18, il Belvedere ospiterà un evento dedicato al nuovo portale, con installazioni interattive, attività e altre esperienze pensate per accompagnare i visitatori alla scoperta delle nuove funzionalità. Sarà possibile conoscere e sperimentare concretamente il funzionamento dell’Area Personale e capire come costruire il proprio spazio digitale all’interno del portale regionale.

L’obiettivo dichiarato è portare al centro dell’esperienza digitale le esigenze delle persone.