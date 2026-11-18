La Giunta regionale approva il progetto “Gen Z risorsa attiva per il territorio lombardo” I fondi saranno distribuiti tra il 2026 e il 2027

LECCO – Regione Lombardia mette a disposizione 900mila euro per promuovere la partecipazione dei giovani alla vita delle comunità e rafforzarne il ruolo nella società. La Giunta regionale ha approvato una nuova misura nell’ambito della Leva civica lombarda volontaria, denominata “Gen Z risorsa attiva per il territorio lombardo”, con l’obiettivo di offrire alle nuove generazioni opportunità concrete di impegno sociale, crescita personale e formazione professionale.

Il provvedimento è stato proposto da Elena Lucchini, assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità. Lo stanziamento complessivo ammonta a 900mila euro, suddivisi in 400mila euro per l’esercizio 2026 e 500mila euro per il 2027.

La misura è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni residenti in Lombardia e punta a favorire percorsi di cittadinanza attiva, mettendo al centro i valori della solidarietà e della coesione sociale. L’intento è coinvolgere direttamente i ragazzi nelle attività a favore delle comunità locali, riconoscendone competenze, capacità e possibilità di contribuire allo sviluppo del territorio.

Un altro obiettivo riguarda il rafforzamento del Terzo settore e la promozione di nuove collaborazioni tra enti pubblici e privati. I progetti sostenuti dovranno contribuire anche allo sviluppo di servizi di prossimità, con particolare attenzione alle persone maggiormente esposte al rischio di isolamento ed esclusione sociale e a chi vive situazioni di fragilità.

“Con questa misura vogliamo riconoscere alle nuove generazioni un ruolo da protagoniste nella costruzione delle nostre comunità. La Gen Z non deve essere considerata soltanto destinataria delle politiche pubbliche, ma una risorsa preziosa, capace di portare energie, competenze, idee e sensibilità nuove”, ha dichiarato l’assessore Elena Lucchini.

La Leva civica, ha aggiunto, rappresenta “un’importante opportunità per trasformare questi valori in esperienze concrete di impegno e partecipazione”.

L’investimento punta anche a favorire l’incontro tra generazioni e a sostenere la diffusione della cultura del volontariato. “Investire sui giovani significa anche investire sulla coesione delle nostre comunità. Attraverso la Leva civica vogliamo favorire l’incontro tra generazioni, rafforzare il volontariato e il Terzo settore e promuovere una cultura della solidarietà e della responsabilità condivisa”, ha sottolineato Lucchini.

L’obiettivo è permettere ai ragazzi di acquisire nuove competenze, sviluppare una maggiore consapevolezza del proprio ruolo nella società e mettere le proprie capacità al servizio del territorio. Un percorso che, nelle intenzioni della Regione, vuole trasformare la partecipazione giovanile in un contributo concreto al benessere collettivo.