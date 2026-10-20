Regione Lombardia stanzia 120 mila euro per la Protezione civile: al Lecchese 8.264 euro

Il finanziamento servirà a sostenere le attività quotidiane dei Comitati, la formazione dei volontari e l’acquisto di nuove attrezzature

Al Lecchese spettano 4.311,96 euro per investimenti e 3.952,63 euro per le spese correnti

LECCO – Regione Lombardia mette a disposizione ulteriori 120 mila euro per sostenere i Comitati di coordinamento del volontariato di Protezione civile nel quadro del finanziamento relativo al triennio 2025-2027. Una quota di 8.264,59 euro è destinata al Lecchese, per rafforzare le dotazioni e garantire risorse utili alle attività quotidiane dei volontari.

Il provvedimento è stato approvato dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alla Sicurezza e Protezione civile Romano La Russa. L’obiettivo è consolidare l’organizzazione del sistema regionale, sostenendo sia le esigenze operative sia gli investimenti in beni durevoli.

La somma assegnata al territorio lecchese sarà ripartita in due voci: 4.311,96 euro per le spese in conto capitale, destinate agli investimenti e all’acquisto di attrezzature, e 3.952,63 euro per le spese correnti, a copertura delle attività ordinarie e operative del Coordinamento del Volontariato di Protezione civile.

Il finanziamento regionale complessivo prevede 60 mila euro per l’acquisto di beni durevoli e altrettanti per le attività operative e organizzative dei Comitati. La distribuzione delle risorse coinvolge undici Comitati di coordinamento provinciali del volontariato, sulla base dei criteri già utilizzati per il precedente finanziamento. Il Comitato di Sondrio ha rinunciato alla propria quota.

“Investire nel volontariato di Protezione civile significa investire nella sicurezza dei cittadini e nella capacità dei nostri territori di affrontare le emergenze”, afferma Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia. “Per questo Regione Lombardia ha scelto di rafforzare ulteriormente il sostegno ai Comitati di coordinamento del volontariato, riconoscendo il valore di donne e uomini che, con competenza, dedizione e spirito di servizio, rappresentano un presidio fondamentale per le nostre comunità”.

Piazza sottolinea anche la necessità di adeguare i mezzi a disposizione dei volontari all’aumento delle attività richieste al sistema. “Occorre garantire risorse adeguate, strumenti e mezzi per consentire loro di svolgere il proprio lavoro in modo efficace. Con questo stanziamento rispondiamo a un’esigenza concreta, permettendo anche di finanziare l’acquisto di beni durevoli, che non possono essere coperti con le sole risorse destinate alle spese correnti”, aggiunge.

La delibera comprende inoltre un contributo di 5 mila euro a favore di un’associazione individuata dal Comitato di coordinamento del volontariato di Como, per il supporto logistico fornito durante un corso internazionale destinato ai comandanti di compagnia del sistema di Protezione civile del Canton Ticino.

“La sicurezza dei cittadini si costruisce ogni giorno attraverso la preparazione, l’organizzazione e la capacità di fare squadra. I volontari di Protezione civile sono una risorsa insostituibile per la Lombardia e per le comunità locali. Come Regione continueremo a valorizzare chi mette tempo, professionalità e passione al servizio degli altri”, conclude Piazza.

Anche l’assessore Romano La Russa rivendica il valore dell’intervento regionale, inserito nella strategia di rafforzamento del sistema di Protezione civile lombardo. Lo stanziamento aggiuntivo, spiega, punta a garantire strumenti e risorse adeguati, sostenendo le attività ordinarie, la formazione e l’acquisto di dotazioni necessarie per affrontare le emergenze con maggiore efficienza.