Resegup 2026. Dalle ore 14.00 la Diretta Streaming su Lecconotizie

LECCO – A partire dalle ore 14.00, su LeccoNotizie, media partner ufficiale della ResegUp, sarà possibile seguire la diretta streaming di un’edizione davvero speciale. Un vero e proprio studio live, con due grandi speaker e presentatori, accompagnerà la telecronaca curata da Maurizio Torri (SportdiMontagna), affiancato dal pluricampione mondiale di corsa in montagna Marco De Gasperi per l’analisi tecnica. Dalla piazza, il racconto sarà arricchito dalla voce inconfondibile di Silvano Gadin, storico speaker del Tor des Géants, del Giir di Mont e di molti altri eventi iconici del panorama trail e mountain running.