I due appuntamenti concludono il calendario della rassegna “Esperienze da vivere nel cuore delle Grigne”

Venerdì sera si torna a parlare di ferrate con il Gruppo Gamma, sabato i Ragni ci accompagneranno sulle grandi montagne del mondo

PIANI RESINELLI – Venerdì 26 e sabato 27 agosto la piazza della Chiesa ai Resinelli sarà di nuovo il punto di ritrovo degli appassionati di montagna, per due serate all’aperto dedicate alla tradizione alpinistica lecchese e alle magnifiche opportunità offerte dal nostro territorio per la pratica degli sport outdoor.

I due appuntamenti concludono il calendario agostano di iniziative inserite nella terza edizione della rassegna turistico culturale “Esperienze da vivere nel cuore delle Grigne”, organizzata dalla Comunità montana del Lario Orientale e Valle San Martino con i comuni di Lecco, Ballabio, Mandello e Abbadia Lariana, che ha animato la stagione turistica dei Piani dei Resinelli, con appuntamenti culturali, escursioni, iniziative di avvicinamento agli sport all’aperto, escursioni naturalistiche e spettacoli. La rassegna era anche inserita nel progetto Resinelli Outdoor Experience, finanziato dal bando regionale “Viaggio in Lombardia”.

Venerdì 26 agosto

Venerdì 26 agosto alle 21.15 saranno i soci del Gruppo Alpinistico Lecchese Gamma a condurre il secondo incontro dedicato alle ferrate lecchesi. I Gamma, infatti, sono stati i creatori delle storiche ferrate del Pizzo d’Erna e del Dente del Resegone, due dei più spettacolari e conosciuti itinerari attrezzati del nostro territorio, che quest’anno sono tornati percorribili, assieme alla ferrata degli Alpini del Medale, grazie al progetto di riqualificazione promosso proprio dai Gamma e inserito nel protocollo d’intesa stipulato con le amministrazioni locali e la Regione, che hanno messo a disposizione i fondi necessari per il compimento dei lavori. La base di questo accordo è stato l’Accordo di Programma per la valorizzazione delle Falesie lecchesi del 2015.

Nel corso dell’incontro verranno presentati immagini e filmati suggestivi, che mostrano la bellezza delle ferrate lecchesi e il loro valore turistico e paesaggistico. Per tante generazioni di alpinisti nati all’ombra delle Grigne e del Resegone le ferrate hanno rappresentato la “palestra” dove fare il loro primo incontro con la dimensione verticale e da cui alcuni sono partiti per tante scalate su vette più grandi e lontane. Nella seconda parte della serata, un montaggio di immagini spettacolari ed emozionanti sarà dedicato proprio alle salite realizzate dagli alpinisti del Gruppo Gamma sulle Alpi e le montagne extraeuropee.

Sabato 27 agosto

Sabato 27, sempre alle ore 21.15, è in programma la conferenza dal titolo “Dalla Grigna alle Grandi Montagne del Mondo”, condotta dallo storico dell’alpinismo Alberto Benini e da Serafino Ripamonti, giornalista e membro dei Ragni della Grignetta. La serata sarà un un viaggio nella storia e nella geografia, che, con il supporto delle immagini custodite nell’Archivio MOdiSCA (MOntagne di SCAtti), racconterà le splendide avventure vissute dagli alpinisti lecchesi nelle loro spedizioni in tutti i continenti: dalla Patagonia all’Himalaya, dalla Groenlandia al Polo Sud.

L’incontro sarà l’occasione per ricordare protagonisti conosciuti da tutti gli appassionati di montagna, come Carlo Mauri e Casimiro Ferrari, e imprese che hanno fatto la storia dell’alpinismo mondiale, come la prima ascensione dello sperone Sud del McKinley o quella della Ovest del Cerro Torre, ma offrirà anche lo spunto per conoscere personaggi e aneddoti meno noti, ma che rappresentano al meglio lo spirito di quel grande alpinismo di matrice popolare e operaia di cui le Grigne sono state la fucina. La partecipazione ad entrambi gli incontri è gratuita e aperta a tutti (visto che gli appuntamenti si tengono all’aperto è vivamente consigliato dotarsi di indumenti caldi e antivento).

Carlo Greppi, presidente della Comunità Montana

“I Piani Resinelli si adagiano all’ombra della Grignetta e proprio questa montagna, dove sono tracciati i sentieri storici conosciuti in tutte le Alpi, la rende unica e esclusiva, oltre naturalmente alle sue guglie e ai pinnacoli, la cui storia merita di essere conosciuta in particolare modo anche dalla nostra gente. Gli appuntamenti proposti sono a partecipazione gratuita e questo non è così scontato se paragonato a proposte di altre località montane. La finalità delle nostre iniziative non è puramente di animazione ma anche educativa e culturale; desideriamo infatti trasmettere oltre alla passione per la montagna anche il rispetto e la prudenza – ha detto Greppi -. Per la Comunità Montana è inoltre fondamentale aver instaurato con le principali associazioni alpinistiche lecchesi una collaborazione reale e ormai naturale che porta valore aggiunto alle nostre iniziative e attività, riempiendole di identità e di spessore. Si pensi infatti all’apertura della Casa Museo realizzata con la Società Escursionisti Lecchesi, alla realizzazione delle mostre con il Cai Lecco ed alle serate alpinistiche con il Gruppo Gamma-Uoei e Ragni della Grignetta”.

La Casa Museo di Villa Gerosa Crotta-Centro Visitatori Parco Valentino rimarrà aperta fino alla fine del mese di ottobre.